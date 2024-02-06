Полиция ХМАО подключилась к поискам секретной курилки в кабинете мэра Мегиона. Инсайд

06 февраля 2024 в 20:48 Размер текста - 17 +

Силовики опрашивали депутата, который жаловался на тайную курилку в администрации Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Мегионе полиция подключилась секретной курительной комнаты в кабинете главы города Алексея Петриченко. Источник в политическом истеблишменте города рассказал URA.RU, что депутата Максима Рыбкина, жаловавшегося губернатору ХМАО Наталье Комаровой и в Роспотребнадзор на монтаж усиленной вытяжки в кабинете мэра за бюджетные деньги, опрашивали силовики. «Рыбкина опрашивали полицейские. Интересовались курилкой в мэрии, спрашивали, откуда у него такая информация. После этого проверка ожидается в администрации города, куда полицейским придется проникнуть, чтобы установить, есть ли в кабинете мэра тайная комната», — сообщает инсайдер. В пресс-службе УМВД ХМАО журналисту пообещали прокомментировать сообщение о проверке позже. Депутат Рыбкин в беседе с корреспондентом подтвердил, что его опрашивали в отделении полиции. Мэр Петриченко наличие секретных курилок в своем кабинете опроверг. «Я регулярно провожу приемы граждан, ни от кого не прячусь, доступ ко мне в кабинет не запрещен. Никаких курилок здесь нет», — прокомментировал глава Мегиона журналисту URA.RU по телефону. Ранее URA.RU писало о том, что губернатору ХМАО придется проверять информацию о секретной курилке в мэрии. Главе региона на нее пожаловался мегионский депутат Рыбкин.

В Мегионе полиция подключилась секретной курительной комнаты в кабинете главы города Алексея Петриченко. Источник в политическом истеблишменте города рассказал URA.RU, что депутата Максима Рыбкина, жаловавшегося губернатору ХМАО Наталье Комаровой и в Роспотребнадзор на монтаж усиленной вытяжки в кабинете мэра за бюджетные деньги, опрашивали силовики. «Рыбкина опрашивали полицейские. Интересовались курилкой в мэрии, спрашивали, откуда у него такая информация. После этого проверка ожидается в администрации города, куда полицейским придется проникнуть, чтобы установить, есть ли в кабинете мэра тайная комната», — сообщает инсайдер. В пресс-службе УМВД ХМАО журналисту пообещали прокомментировать сообщение о проверке позже. Депутат Рыбкин в беседе с корреспондентом подтвердил, что его опрашивали в отделении полиции. Мэр Петриченко наличие секретных курилок в своем кабинете опроверг. «Я регулярно провожу приемы граждан, ни от кого не прячусь, доступ ко мне в кабинет не запрещен. Никаких курилок здесь нет», — прокомментировал глава Мегиона журналисту URA.RU по телефону. Ранее URA.RU писало о том, что губернатору ХМАО придется проверять информацию о секретной курилке в мэрии. Главе региона на нее пожаловался мегионский депутат Рыбкин.