Полиция ХМАО подключилась к поискам секретной курилки в кабинете мэра Мегиона. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Курилки в местах власти. Екатеринбург, окурки, курение, курилка
Силовики опрашивали депутата, который жаловался на тайную курилку в администрации Фото:

В Мегионе полиция подключилась секретной курительной комнаты в кабинете главы города Алексея Петриченко. Источник в политическом истеблишменте города рассказал URA.RU, что депутата Максима Рыбкина, жаловавшегося губернатору ХМАО Наталье Комаровой и в Роспотребнадзор на монтаж усиленной вытяжки в кабинете мэра за бюджетные деньги, опрашивали силовики.

«Рыбкина опрашивали полицейские. Интересовались курилкой в мэрии, спрашивали, откуда у него такая информация. После этого проверка ожидается в администрации города, куда полицейским придется проникнуть, чтобы установить, есть ли в кабинете мэра тайная комната», — сообщает инсайдер.

В пресс-службе УМВД ХМАО журналисту пообещали прокомментировать сообщение о проверке позже. Депутат Рыбкин в беседе с корреспондентом подтвердил, что его опрашивали в отделении полиции.

Мэр Петриченко наличие секретных курилок в своем кабинете опроверг. «Я регулярно провожу приемы граждан, ни от кого не прячусь, доступ ко мне в кабинет не запрещен. Никаких курилок здесь нет», — прокомментировал глава Мегиона журналисту URA.RU по телефону.

Ранее URA.RU писало о том, что губернатору ХМАО придется проверять информацию о секретной курилке в мэрии. Главе региона на нее пожаловался мегионский депутат Рыбкин.

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Мегионе полиция подключилась секретной курительной комнаты в кабинете главы города Алексея Петриченко. Источник в политическом истеблишменте города рассказал URA.RU, что депутата Максима Рыбкина, жаловавшегося губернатору ХМАО Наталье Комаровой и в Роспотребнадзор на монтаж усиленной вытяжки в кабинете мэра за бюджетные деньги, опрашивали силовики. «Рыбкина опрашивали полицейские. Интересовались курилкой в мэрии, спрашивали, откуда у него такая информация. После этого проверка ожидается в администрации города, куда полицейским придется проникнуть, чтобы установить, есть ли в кабинете мэра тайная комната», — сообщает инсайдер. В пресс-службе УМВД ХМАО журналисту пообещали прокомментировать сообщение о проверке позже. Депутат Рыбкин в беседе с корреспондентом подтвердил, что его опрашивали в отделении полиции. Мэр Петриченко наличие секретных курилок в своем кабинете опроверг. «Я регулярно провожу приемы граждан, ни от кого не прячусь, доступ ко мне в кабинет не запрещен. Никаких курилок здесь нет», — прокомментировал глава Мегиона журналисту URA.RU по телефону. Ранее URA.RU писало о том, что губернатору ХМАО придется проверять информацию о секретной курилке в мэрии. Главе региона на нее пожаловался мегионский депутат Рыбкин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...