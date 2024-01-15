Депутат предложил губернатору ХМАО отыскать тайную курилку мэра Мегиона

16 января 2024 в 17:13 Размер текста - 17 +

Мэра Мегиона обвинили в организации секретной комнаты для курения в здании администрации Фото: Александр Елизаров © URA.RU Губернатору ХМАО Наталье Комаровой предложили заняться поисками секретной курилки нового мэра Мегиона Алексея Петриченко. Депутат городской думы Максим Рыбкин сообщил главе региона и в Роспотребнадзор, что жители пожаловались ему на курящего у себя в кабинете мэра. Об этом он рассказал URA.RU в беседе по телефону. «Жители Мегиона сообщили мне о том, что новый глава города Петриченко больше не ходит курить на улицу с рядовыми сотрудниками. По словам заявителей, он делает это у себя в кабинете, для чего приобрел специальную вытяжку. Я написал обращение губернатору и в Роспотребнадзор», — сообщил депутат. Рыбкин уточнил, что уже задавал этот вопрос главе города во время его отчета перед гордумой. Тогда Петриченко опроверг информацию и отметил, что сейчас не время для подобных вопросов. Несколько опрошенных сотрудников администрации заявляют, что никаких нововведений в кабинете градоначальника не замечали. В пресс-службе администрации пообещали дать официальный ответ позже.

Губернатору ХМАО Наталье Комаровой предложили заняться поисками секретной курилки нового мэра Мегиона Алексея Петриченко. Депутат городской думы Максим Рыбкин сообщил главе региона и в Роспотребнадзор, что жители пожаловались ему на курящего у себя в кабинете мэра. Об этом он рассказал URA.RU в беседе по телефону. «Жители Мегиона сообщили мне о том, что новый глава города Петриченко больше не ходит курить на улицу с рядовыми сотрудниками. По словам заявителей, он делает это у себя в кабинете, для чего приобрел специальную вытяжку. Я написал обращение губернатору и в Роспотребнадзор», — сообщил депутат. Рыбкин уточнил, что уже задавал этот вопрос главе города во время его отчета перед гордумой. Тогда Петриченко опроверг информацию и отметил, что сейчас не время для подобных вопросов. Несколько опрошенных сотрудников администрации заявляют, что никаких нововведений в кабинете градоначальника не замечали. В пресс-службе администрации пообещали дать официальный ответ позже.