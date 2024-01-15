15 января 2024

Депутат предложил губернатору ХМАО отыскать тайную курилку мэра Мегиона

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Администрация города Мегион. Мегион, флаг югры, флаг россии, флаг мегиона
Мэра Мегиона обвинили в организации секретной комнаты для курения в здании администрации Фото:

Губернатору ХМАО Наталье Комаровой предложили заняться поисками секретной курилки нового мэра Мегиона Алексея Петриченко. Депутат городской думы Максим Рыбкин сообщил главе региона и в Роспотребнадзор, что жители пожаловались ему на курящего у себя в кабинете мэра. Об этом он рассказал URA.RU в беседе по телефону.

«Жители Мегиона сообщили мне о том, что новый глава города Петриченко больше не ходит курить на улицу с рядовыми сотрудниками. По словам заявителей, он делает это у себя в кабинете, для чего приобрел специальную вытяжку. Я написал обращение губернатору и в Роспотребнадзор», — сообщил депутат.

Рыбкин уточнил, что уже задавал этот вопрос главе города во время его отчета перед гордумой. Тогда Петриченко опроверг информацию и отметил, что сейчас не время для подобных вопросов.

Несколько опрошенных сотрудников администрации заявляют, что никаких нововведений в кабинете градоначальника не замечали. В пресс-службе администрации пообещали дать официальный ответ позже.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатору ХМАО Наталье Комаровой предложили заняться поисками секретной курилки нового мэра Мегиона Алексея Петриченко. Депутат городской думы Максим Рыбкин сообщил главе региона и в Роспотребнадзор, что жители пожаловались ему на курящего у себя в кабинете мэра. Об этом он рассказал URA.RU в беседе по телефону. «Жители Мегиона сообщили мне о том, что новый глава города Петриченко больше не ходит курить на улицу с рядовыми сотрудниками. По словам заявителей, он делает это у себя в кабинете, для чего приобрел специальную вытяжку. Я написал обращение губернатору и в Роспотребнадзор», — сообщил депутат. Рыбкин уточнил, что уже задавал этот вопрос главе города во время его отчета перед гордумой. Тогда Петриченко опроверг информацию и отметил, что сейчас не время для подобных вопросов. Несколько опрошенных сотрудников администрации заявляют, что никаких нововведений в кабинете градоначальника не замечали. В пресс-службе администрации пообещали дать официальный ответ позже.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...