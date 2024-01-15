Депутат предложил губернатору ХМАО отыскать тайную курилку мэра Мегиона

Губернатору ХМАО Наталье Комаровой предложили заняться поисками секретной курилки нового мэра Мегиона Алексея Петриченко. Депутат городской думы Максим Рыбкин сообщил главе региона и в Роспотребнадзор, что жители пожаловались ему на курящего у себя в кабинете мэра. Об этом он рассказал URA.RU в беседе по телефону.
«Жители Мегиона сообщили мне о том, что новый глава города Петриченко больше не ходит курить на улицу с рядовыми сотрудниками. По словам заявителей, он делает это у себя в кабинете, для чего приобрел специальную вытяжку. Я написал обращение губернатору и в Роспотребнадзор», — сообщил депутат.
Рыбкин уточнил, что уже задавал этот вопрос главе города во время его отчета перед гордумой. Тогда Петриченко опроверг информацию и отметил, что сейчас не время для подобных вопросов.
Несколько опрошенных сотрудников администрации заявляют, что никаких нововведений в кабинете градоначальника не замечали. В пресс-службе администрации пообещали дать официальный ответ позже.
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