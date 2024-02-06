06 февраля 2024

Екатеринбургские школьники продают автографы Мизулиной. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Екатерина Мизулина. Екатеринбург, мизулина екатерина
Екатеринбургские школьники решили заработать на автографах Мизулиной Фото:

Предприимчивые школьники из Екатеринбурга начали продавать автографы главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной. Объявления появились на сайте «Авито».

«Автограф Екатерины Мизулиной с кьюар кодом, в идеальном состоянии», — говорится в одном из объявлений. «По поводу стоимости писать в личные сообщения», — заявил другой продавец. Стоимость автографа с фотографией Екатерины Мизулиной варьируется от 400 рублей до 8000 рублей.

Мизулина получила широкую известность после множественных обращений к силовикам. Она неоднократно составляла жалобы на различных блогеров и рэперов. Лидер «Лиги безопасного интернета» провела три дня в Екатеринбурге. Здесь она встретилась со школьниками, студентами и закрасила названия наркошопов на зданиях. Подробнее о ее визите — в сюжете URA.RU.

Чем меньше у владельца автографов, тем больше цена
Чем меньше у владельца автографов, тем больше цена

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Предприимчивые школьники из Екатеринбурга начали продавать автографы главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной. Объявления появились на сайте «Авито». «Автограф Екатерины Мизулиной с кьюар кодом, в идеальном состоянии», — говорится в одном из объявлений. «По поводу стоимости писать в личные сообщения», — заявил другой продавец. Стоимость автографа с фотографией Екатерины Мизулиной варьируется от 400 рублей до 8000 рублей. Мизулина получила широкую известность после множественных обращений к силовикам. Она неоднократно составляла жалобы на различных блогеров и рэперов. Лидер «Лиги безопасного интернета» провела три дня в Екатеринбурге. Здесь она встретилась со школьниками, студентами и закрасила названия наркошопов на зданиях. Подробнее о ее визите — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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