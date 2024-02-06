Екатеринбургские школьники продают автографы Мизулиной. Фото

07 февраля 2024 в 10:03 Размер текста - 17 +

Екатеринбургские школьники решили заработать на автографах Мизулиной Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Предприимчивые школьники из Екатеринбурга начали продавать автографы главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной. Объявления появились на сайте «Авито». «Автограф Екатерины Мизулиной с кьюар кодом, в идеальном состоянии», — говорится в одном из объявлений. «По поводу стоимости писать в личные сообщения», — заявил другой продавец. Стоимость автографа с фотографией Екатерины Мизулиной варьируется от 400 рублей до 8000 рублей.



Мизулина получила широкую известность после множественных обращений к силовикам. Она неоднократно составляла жалобы на различных блогеров и рэперов. Лидер «Лиги безопасного интернета» провела три дня в Екатеринбурге. Здесь она встретилась со школьниками, студентами и закрасила названия наркошопов на зданиях. Подробнее о ее визите — в сюжете URA.RU. Чем меньше у владельца автографов, тем больше цена Скрин: сайт «Авито»

Предприимчивые школьники из Екатеринбурга начали продавать автографы главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной. Объявления появились на сайте «Авито». «Автограф Екатерины Мизулиной с кьюар кодом, в идеальном состоянии», — говорится в одном из объявлений. «По поводу стоимости писать в личные сообщения», — заявил другой продавец. Стоимость автографа с фотографией Екатерины Мизулиной варьируется от 400 рублей до 8000 рублей. Мизулина получила широкую известность после множественных обращений к силовикам. Она неоднократно составляла жалобы на различных блогеров и рэперов. Лидер «Лиги безопасного интернета» провела три дня в Екатеринбурге. Здесь она встретилась со школьниками, студентами и закрасила названия наркошопов на зданиях. Подробнее о ее визите — в сюжете URA.RU.