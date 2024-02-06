Предприимчивые школьники из Екатеринбурга начали продавать автографы главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной. Объявления появились на сайте «Авито».
«Автограф Екатерины Мизулиной с кьюар кодом, в идеальном состоянии», — говорится в одном из объявлений. «По поводу стоимости писать в личные сообщения», — заявил другой продавец. Стоимость автографа с фотографией Екатерины Мизулиной варьируется от 400 рублей до 8000 рублей.
Мизулина получила широкую известность после множественных обращений к силовикам. Она неоднократно составляла жалобы на различных блогеров и рэперов. Лидер «Лиги безопасного интернета» провела три дня в Екатеринбурге. Здесь она встретилась со школьниками, студентами и закрасила названия наркошопов на зданиях. Подробнее о ее визите — в сюжете URA.RU.
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