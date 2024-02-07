Премьер Японии заявил о стремлении к мирному договору с Россией

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Фумио Кисида. stock, кисида фумио,  stock
Фумио Кисида заявил о необходимости решить территориальный вопрос с РФ Фото:

Япония твердо привержена заключению мира с Россией и решению территориальных вопросов. Об этом заявил премьер-министр страны Фумио Кисида во время «Общенационального митинга за возвращение северных территорий».

Глава японского правительства заявил, что Токио и Москва спустя 78 лет после окончания Второй мировой войны так и не решили вопрос о северных территориях. «Но правительство по-прежнему твердо привержено решению территориального вопроса и заключению мирного договора [с РФ]», — сказал Фумио Кисида. Его слова приводит ТАСС.

Ранее Кисида уже заявлял о желании решить с РФ территориальный вопрос и заключить мирный договор, передает Life. Позже зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что северные территории не являются «спорными» и принадлежат российской стороне, сообщает RT.

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Япония твердо привержена заключению мира с Россией и решению территориальных вопросов. Об этом заявил премьер-министр страны Фумио Кисида во время «Общенационального митинга за возвращение северных территорий». Глава японского правительства заявил, что Токио и Москва спустя 78 лет после окончания Второй мировой войны так и не решили вопрос о северных территориях. «Но правительство по-прежнему твердо привержено решению территориального вопроса и заключению мирного договора [с РФ]», — сказал Фумио Кисида. Его слова приводит ТАСС. Ранее Кисида уже заявлял о желании решить с РФ территориальный вопрос и заключить мирный договор, передает Life. Позже зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что северные территории не являются «спорными» и принадлежат российской стороне, сообщает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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