Премьер Японии заявил о стремлении к мирному договору с Россией

07 февраля 2024 в 09:54 Размер текста - 17 +

Фумио Кисида заявил о необходимости решить территориальный вопрос с РФ Фото: Алексей Баранов Япония твердо привержена заключению мира с Россией и решению территориальных вопросов. Об этом заявил премьер-министр страны Фумио Кисида во время «Общенационального митинга за возвращение северных территорий». Глава японского правительства заявил, что Токио и Москва спустя 78 лет после окончания Второй мировой войны так и не решили вопрос о северных территориях. «Но правительство по-прежнему твердо привержено решению территориального вопроса и заключению мирного договора [с РФ]», — сказал Фумио Кисида. Его слова приводит ТАСС. Ранее Кисида уже заявлял о желании решить с РФ территориальный вопрос и заключить мирный договор, передает Life . Позже зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что северные территории не являются «спорными» и принадлежат российской стороне, сообщает RT.

Япония твердо привержена заключению мира с Россией и решению территориальных вопросов. Об этом заявил премьер-министр страны Фумио Кисида во время «Общенационального митинга за возвращение северных территорий». Глава японского правительства заявил, что Токио и Москва спустя 78 лет после окончания Второй мировой войны так и не решили вопрос о северных территориях. «Но правительство по-прежнему твердо привержено решению территориального вопроса и заключению мирного договора [с РФ]», — сказал Фумио Кисида. Его слова приводит ТАСС. Ранее Кисида уже заявлял о желании решить с РФ территориальный вопрос и заключить мирный договор, передает Life. Позже зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что северные территории не являются «спорными» и принадлежат российской стороне, сообщает RT.