В Нижневартовске мужчина домогался до мальчика в маршрутке

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Общественный траспорт, общественный транспорт, пенсионеры, льготы
В Нижневартовске пьяный мужчина 50-60 лет приставал к ребенку Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) пьяный мужчина в маршрутке предлагал школьнику жить с ним, а также домогался до ребенка. Об этом написала мать мальчика в социальных сетях. Она ищет свидетелей произошедшего.

«Здравствуйте! Обращаюсь с просьбой откликнуться, кто ехал и был свидетелем. Сын ехал со школы в маршрутке №1. Время примерно с 19.00 до 19.30. Говорит, что к нему сел пьяный мужик и начал приставать. Сначала имя выпытывал, а потом начал предлагать жить с ним. Когда сын выходил на остановке АТС-26 на пересечение Нефтяников — Северная, этот человек схватил его за пятую точку. Поехал дальше», — написала югорчанка в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия».

Она сказала, что этому мужчине лет 50-60. Он был одет в черную куртку и такого же цвета штаны. По словам матери, школьнику в маршрутке помогала женщина, которая делала замечания извращенцу.

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В Нижневартовске (ХМАО) пьяный мужчина в маршрутке предлагал школьнику жить с ним, а также домогался до ребенка. Об этом написала мать мальчика в социальных сетях. Она ищет свидетелей произошедшего. «Здравствуйте! Обращаюсь с просьбой откликнуться, кто ехал и был свидетелем. Сын ехал со школы в маршрутке №1. Время примерно с 19.00 до 19.30. Говорит, что к нему сел пьяный мужик и начал приставать. Сначала имя выпытывал, а потом начал предлагать жить с ним. Когда сын выходил на остановке АТС-26 на пересечение Нефтяников — Северная, этот человек схватил его за пятую точку. Поехал дальше», — написала югорчанка в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия». Она сказала, что этому мужчине лет 50-60. Он был одет в черную куртку и такого же цвета штаны. По словам матери, школьнику в маршрутке помогала женщина, которая делала замечания извращенцу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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