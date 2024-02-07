В Нижневартовске мужчина домогался до мальчика в маршрутке

07 февраля 2024 в 22:31 Размер текста - 17 +

В Нижневартовске пьяный мужчина 50-60 лет приставал к ребенку Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) пьяный мужчина в маршрутке предлагал школьнику жить с ним, а также домогался до ребенка. Об этом написала мать мальчика в социальных сетях. Она ищет свидетелей произошедшего. «Здравствуйте! Обращаюсь с просьбой откликнуться, кто ехал и был свидетелем. Сын ехал со школы в маршрутке №1. Время примерно с 19.00 до 19.30. Говорит, что к нему сел пьяный мужик и начал приставать. Сначала имя выпытывал, а потом начал предлагать жить с ним. Когда сын выходил на остановке АТС-26 на пересечение Нефтяников — Северная, этот человек схватил его за пятую точку. Поехал дальше», — написала югорчанка в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия». Она сказала, что этому мужчине лет 50-60. Он был одет в черную куртку и такого же цвета штаны. По словам матери, школьнику в маршрутке помогала женщина, которая делала замечания извращенцу.

В Нижневартовске (ХМАО) пьяный мужчина в маршрутке предлагал школьнику жить с ним, а также домогался до ребенка. Об этом написала мать мальчика в социальных сетях. Она ищет свидетелей произошедшего. «Здравствуйте! Обращаюсь с просьбой откликнуться, кто ехал и был свидетелем. Сын ехал со школы в маршрутке №1. Время примерно с 19.00 до 19.30. Говорит, что к нему сел пьяный мужик и начал приставать. Сначала имя выпытывал, а потом начал предлагать жить с ним. Когда сын выходил на остановке АТС-26 на пересечение Нефтяников — Северная, этот человек схватил его за пятую точку. Поехал дальше», — написала югорчанка в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия». Она сказала, что этому мужчине лет 50-60. Он был одет в черную куртку и такого же цвета штаны. По словам матери, школьнику в маршрутке помогала женщина, которая делала замечания извращенцу.