Свердловским чиновниками дали бороться за квартиры и машины в дни выборов

04 марта 2024 в 21:48 Размер текста - 17 +

К предвыборной лотерее 2017 года чиновников не допускали Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Свердловские чиновники смогут участвовать в викторине «Опорный край», которая по срокам совпадает с президентскими выборами, и претендовать на ценные призы. Об этом URA.RU рассказали два источника, близких к губернаторской резиденции. Один источник поделился, что ограничения действуют лишь в отношении ответственного за выборы вице-губернатора Олега Чемезова, его подчиненной Натальи Гурченкок — и. о. директора департамента внутренней политики региона — и директора «Областной газеты» Антона Третьякова, главных организаторов викторины. «Чемезов сам отказался — по этическим соображениям. А Гурченок и Третьякову он действительно не рекомендовал [участвовать], но это их дело», — уточнил второй собеседник. Викторину официально запустили в январе. Считается, что при помощи нее власти хотят не только достойно отпраздновать 90-летие региона и пробудить в свердловчанах интерес к истории родного края, но и повысить их вовлеченность в голосование 15—17 марта. В призовом фонде — 45 однокомнатных квартир, 100 автомобилей марки «Москвич», 20 мотоциклов «Урал» и 2000 смартфонов. Последняя подобная викторина проходила в Свердловской области в 2017 году — во время губернаторских выборов. Тогда участвовать в ней чиновникам запрещали.

Свердловские чиновники смогут участвовать в викторине «Опорный край», которая по срокам совпадает с президентскими выборами, и претендовать на ценные призы. Об этом URA.RU рассказали два источника, близких к губернаторской резиденции. Один источник поделился, что ограничения действуют лишь в отношении ответственного за выборы вице-губернатора Олега Чемезова, его подчиненной Натальи Гурченкок — и. о. директора департамента внутренней политики региона — и директора «Областной газеты» Антона Третьякова, главных организаторов викторины. «Чемезов сам отказался — по этическим соображениям. А Гурченок и Третьякову он действительно не рекомендовал [участвовать], но это их дело», — уточнил второй собеседник. Викторину официально запустили в январе. Считается, что при помощи нее власти хотят не только достойно отпраздновать 90-летие региона и пробудить в свердловчанах интерес к истории родного края, но и повысить их вовлеченность в голосование 15—17 марта. В призовом фонде — 45 однокомнатных квартир, 100 автомобилей марки «Москвич», 20 мотоциклов «Урал» и 2000 смартфонов. Последняя подобная викторина проходила в Свердловской области в 2017 году — во время губернаторских выборов. Тогда участвовать в ней чиновникам запрещали.