Свердловским чиновниками дали бороться за квартиры и машины в дни выборов

Свердловские чиновники смогут участвовать в викторине «Опорный край», которая по срокам совпадает с президентскими выборами, и претендовать на ценные призы. Об этом URA.RU рассказали два источника, близких к губернаторской резиденции.
Один источник поделился, что ограничения действуют лишь в отношении ответственного за выборы вице-губернатора Олега Чемезова, его подчиненной Натальи Гурченкок — и. о. директора департамента внутренней политики региона — и директора «Областной газеты» Антона Третьякова, главных организаторов викторины. «Чемезов сам отказался — по этическим соображениям. А Гурченок и Третьякову он действительно не рекомендовал [участвовать], но это их дело», — уточнил второй собеседник.
Викторину официально запустили в январе. Считается, что при помощи нее власти хотят не только достойно отпраздновать 90-летие региона и пробудить в свердловчанах интерес к истории родного края, но и повысить их вовлеченность в голосование 15—17 марта. В призовом фонде — 45 однокомнатных квартир, 100 автомобилей марки «Москвич», 20 мотоциклов «Урал» и 2000 смартфонов.
Последняя подобная викторина проходила в Свердловской области в 2017 году — во время губернаторских выборов. Тогда участвовать в ней чиновникам запрещали.
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