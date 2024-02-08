МВД раскрыло подробности серии краж из ломбардов Екатеринбурга и Тюмени

Организаторы краж из тюменских и свердловских ломбардов находятся под стражей
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Ювелирные украшения к НГ. Курган, ювелирная продукция, ювелирное украшение
У задержанных изъяли украденные ювелирные украшения и несколько банковских карт Фото:

Организаторов серии краж из ломбардов и ювелирных магазинов в Тюмени удалось задержать после ареста одной из участниц схемы. Об этом сообщает telegram-канал «МВД Медиа»

«Полицейские раскрыли хищение из ломбарда в городе Тюмени золотых изделий на сумму порядка семь млн рублей. Была задержана предполагаемая исполнительница преступления. Тюменским оперативникам удалось выйти на след подозреваемых в организации кражи. Их также задержали при содействии полицейских из Свердловской области и сотрудников Росгвардии», — говорится в сообщении.

Поясняется, что у задержанных изъяли телефоны, несколько банковских и сим-карт, компьютеры и ювелирные изделия. Трое задержанных заключены под стражу, одна находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. В настоящий момент полиция устанавливает их возможную связь с похожими преступлениями в других регионах России.

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Организаторов серии краж из ломбардов и ювелирных магазинов в Тюмени удалось задержать после ареста одной из участниц схемы. Об этом сообщает telegram-канал «МВД Медиа» «Полицейские раскрыли хищение из ломбарда в городе Тюмени золотых изделий на сумму порядка семь млн рублей. Была задержана предполагаемая исполнительница преступления. Тюменским оперативникам удалось выйти на след подозреваемых в организации кражи. Их также задержали при содействии полицейских из Свердловской области и сотрудников Росгвардии», — говорится в сообщении. Поясняется, что у задержанных изъяли телефоны, несколько банковских и сим-карт, компьютеры и ювелирные изделия. Трое задержанных заключены под стражу, одна находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. В настоящий момент полиция устанавливает их возможную связь с похожими преступлениями в других регионах России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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