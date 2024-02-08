МВД раскрыло подробности серии краж из ломбардов Екатеринбурга и Тюмени

Организаторы краж из тюменских и свердловских ломбардов находятся под стражей

У задержанных изъяли украденные ювелирные украшения и несколько банковских карт Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Организаторов серии краж из ломбардов и ювелирных магазинов в Тюмени удалось задержать после ареста одной из участниц схемы. Об этом сообщает telegram-канал «МВД Медиа»

«Полицейские раскрыли хищение из ломбарда в городе Тюмени золотых изделий на сумму порядка семь млн рублей. Была задержана предполагаемая исполнительница преступления. Тюменским оперативникам удалось выйти на след подозреваемых в организации кражи. Их также задержали при содействии полицейских из Свердловской области и сотрудников Росгвардии», — говорится в сообщении.

Поясняется, что у задержанных изъяли телефоны, несколько банковских и сим-карт, компьютеры и ювелирные изделия. Трое задержанных заключены под стражу, одна находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. В настоящий момент полиция устанавливает их возможную связь с похожими преступлениями в других регионах России.