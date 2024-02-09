Аборигены, живущие в городах ХМАО, хотят вернуть право зарабатывать на жизнь рыбалкой

Ханты, манси и ненцы, живущие в крупных городах ХМАО, отстаивают свое право зарабатывать на ловле рыбы. Ради решения этого вопроса, глава «Союза общин коренных малочисленных народов Севера ХМАО» Олега Шатина обратился к депутатам ЛДПР. Письмо общественника попало в распоряжение URA.RU.
«Согласно перечню, окружная столица Югры, а также ряд крупных городов Югры, в которых проживают представители коренных малочисленных народов Югры (ханты, манси и лесные ненцы), не могут подать заявки на квоты на добычу (вылов) водных биологических ресурсов», — сообщает Шатин в письме. В перечень мест, в которых аборигены могут заниматься рыболовным промыслом, входят лишь небольшие населенные пункты, удаленные от крупнейших городов региона.
Из-за того, что представители коренного населения Югры переехали в большие города на заработки, они не могут получить положенную им квоту на ловлю рыбы. Руководитель союза в своем обращении к депутатам ЛДПР ХМАО предлагает вынести на обсуждение думы вопрос о включении в перечень мест традиционного проживания Ханты-Мансийск, Нягань, Советский, Югорск, Урай, Сургут и другие крупные города Югры.
В региональном отделении ЛДПР корреспонденту агентства рассказали, что в настоящий момент не получили письмо. Также в партии заверили, что обязательно его рассмотрят, когда обращение поступит.
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