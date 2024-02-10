Захарова пристыдила генсека ООН за то, что он не смотрел интервью Путина Карлсону

Захарова заявила, что ООН находится в глубочайшем кризисе

10 февраля 2024 в 15:14 Размер текста - 17 +

Мария Захарова заявила, что многие считают, что ООН в кризисе Фото: Владимир Андреев © URA.RU После того, как выяснилось, что генсек ООН Антониу Гуттериш вместо просмотра интервью президента РФ Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону читал историю Средневековья, стало понятно, почему многие полагают, что организация находится в кризисе. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Теперь понятно, почему многие полагают, что ООН в глубочайшем кризисе. Неудивительно и то, что мы уже полтора года не можем получить от Антонио Гутерриша список „жертв“ инсценировки в Буче», — написала Мария Захарова у себя в Telegram . Также представитель дипведомства задалась вопросом, остаются ли другие события без погружения международных организаций по той же причине. Ранее в интернете появилось интервью Путина Карлсону. Позже стало известно, что Гуттериш не посмотрел беседу журналиста и российского лидера, так как занимался чтением книг про Средневековье, пишет деловое издание «Взгляд».

После того, как выяснилось, что генсек ООН Антониу Гуттериш вместо просмотра интервью президента РФ Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону читал историю Средневековья, стало понятно, почему многие полагают, что организация находится в кризисе. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Теперь понятно, почему многие полагают, что ООН в глубочайшем кризисе. Неудивительно и то, что мы уже полтора года не можем получить от Антонио Гутерриша список „жертв“ инсценировки в Буче», — написала Мария Захарова у себя в Telegram. Также представитель дипведомства задалась вопросом, остаются ли другие события без погружения международных организаций по той же причине. Ранее в интернете появилось интервью Путина Карлсону. Позже стало известно, что Гуттериш не посмотрел беседу журналиста и российского лидера, так как занимался чтением книг про Средневековье, пишет деловое издание «Взгляд».