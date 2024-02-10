Захарова пристыдила генсека ООН за то, что он не смотрел интервью Путина Карлсону

Захарова заявила, что ООН находится в глубочайшем кризисе
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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария, топ
Мария Захарова заявила, что многие считают, что ООН в кризисе Фото:

После того, как выяснилось, что генсек ООН Антониу Гуттериш вместо просмотра интервью президента РФ Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону читал историю Средневековья, стало понятно, почему многие полагают, что организация находится в кризисе. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Теперь понятно, почему многие полагают, что ООН в глубочайшем кризисе. Неудивительно и то, что мы уже полтора года не можем получить от Антонио Гутерриша список „жертв“ инсценировки в Буче», — написала Мария Захарова у себя в Telegram. Также представитель дипведомства задалась вопросом, остаются ли другие события без погружения международных организаций по той же причине.

Ранее в интернете появилось интервью Путина Карлсону. Позже стало известно, что Гуттериш не посмотрел беседу журналиста и российского лидера, так как занимался чтением книг про Средневековье, пишет деловое издание «Взгляд».

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После того, как выяснилось, что генсек ООН Антониу Гуттериш вместо просмотра интервью президента РФ Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону читал историю Средневековья, стало понятно, почему многие полагают, что организация находится в кризисе. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Теперь понятно, почему многие полагают, что ООН в глубочайшем кризисе. Неудивительно и то, что мы уже полтора года не можем получить от Антонио Гутерриша список „жертв“ инсценировки в Буче», — написала Мария Захарова у себя в Telegram. Также представитель дипведомства задалась вопросом, остаются ли другие события без погружения международных организаций по той же причине. Ранее в интернете появилось интервью Путина Карлсону. Позже стало известно, что Гуттериш не посмотрел беседу журналиста и российского лидера, так как занимался чтением книг про Средневековье, пишет деловое издание «Взгляд».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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