09 февраля 2024

Власти ХМАО изменили меры поддержки участников СВО

В ХМАО участники СВО смогут пройти реабилитацию в отпуске
© Служба новостей «URA.RU»
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Награждение участников СВО. Тюмень , вручение медалей, награждение, сво
Участники СВО из ХМАО смогут пройти реабилитацию в период отпуска Фото:

Участники спецоперации из ХМАО смогут проходить реабилитацию и получать медпомощь и во время пребывания в отпуске на территории округа. Соответствующие изменения в законодательство внесены правительством Югры.

«Распоряжение правительства Ханты-Мансийского автономного округа — Югры „О комплексном сопровождении в ХМАО — Югре граждан Российской Федерации, принимавших участие в специальной военной операции, в том числе получивших ранения (контузии, травмы, увечья), иных лиц и членов их семей“ изменено. Организация медицинской помощи и медицинской реабилитации участникам специальной военной операции, находящимся на военной службе, осуществляется в медицинских организациях автономного округа в период отпуска военнослужащих», — сообщается в документе на сайте правительства.

Регион оказывает всестороннюю поддержку участникам СВО. Летом 2023 года губернатор ХМАО Наталья Комарова обязала департамент соцразвития внести на рассмотрение в правительство региона проект по предоставлению специальных автомобилей участникам СВО и ветеранам боевых действий, которые получили инвалидность во время выполнения боевых задач. Транспорт будет включен в список технических средств реабилитации.

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Участники спецоперации из ХМАО смогут проходить реабилитацию и получать медпомощь и во время пребывания в отпуске на территории округа. Соответствующие изменения в законодательство внесены правительством Югры. «Распоряжение правительства Ханты-Мансийского автономного округа — Югры „О комплексном сопровождении в ХМАО — Югре граждан Российской Федерации, принимавших участие в специальной военной операции, в том числе получивших ранения (контузии, травмы, увечья), иных лиц и членов их семей“ изменено. Организация медицинской помощи и медицинской реабилитации участникам специальной военной операции, находящимся на военной службе, осуществляется в медицинских организациях автономного округа в период отпуска военнослужащих», — сообщается в документе на сайте правительства. Регион оказывает всестороннюю поддержку участникам СВО. Летом 2023 года губернатор ХМАО Наталья Комарова обязала департамент соцразвития внести на рассмотрение в правительство региона проект по предоставлению специальных автомобилей участникам СВО и ветеранам боевых действий, которые получили инвалидность во время выполнения боевых задач. Транспорт будет включен в список технических средств реабилитации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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