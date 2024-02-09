Власти ХМАО изменили меры поддержки участников СВО

Участники спецоперации из ХМАО смогут проходить реабилитацию и получать медпомощь и во время пребывания в отпуске на территории округа. Соответствующие изменения в законодательство внесены правительством Югры.
«Распоряжение правительства Ханты-Мансийского автономного округа — Югры „О комплексном сопровождении в ХМАО — Югре граждан Российской Федерации, принимавших участие в специальной военной операции, в том числе получивших ранения (контузии, травмы, увечья), иных лиц и членов их семей“ изменено. Организация медицинской помощи и медицинской реабилитации участникам специальной военной операции, находящимся на военной службе, осуществляется в медицинских организациях автономного округа в период отпуска военнослужащих», — сообщается в документе на сайте правительства.
Регион оказывает всестороннюю поддержку участникам СВО. Летом 2023 года губернатор ХМАО Наталья Комарова обязала департамент соцразвития внести на рассмотрение в правительство региона проект по предоставлению специальных автомобилей участникам СВО и ветеранам боевых действий, которые получили инвалидность во время выполнения боевых задач. Транспорт будет включен в список технических средств реабилитации.
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