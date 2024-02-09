В ХМАО пропала 13-летняя девочка

Девочка пропала в поселке Солнечный
В поселке Солнечный (ХМАО) с 9 февраля ищут 13-летнюю Эмилю. Об этом сообщил поисковый отряд «ЛизаАлерт».
«С 9 февраля 2024 года о местонахождение Эмили неизвестно. Приметы: рост 150 сантиметров, телосложение нормальное, глаза карие, волосы темно-русые и длинные», — указали поисковики на официальном сайте. Ее ищут в Солнечном (Сургутский район).
Девочка была одета в черный пуховик, брюки, сапоги с мехом, шапку. С собой у нее были светло-коричневый рюкзак и черная текстильная сумка.
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