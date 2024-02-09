09 февраля 2024

В ХМАО пропала 13-летняя девочка

© Служба новостей «URA.RU»
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Девочка пропала в поселке Солнечный Фото:

В поселке Солнечный (ХМАО) с 9 февраля ищут 13-летнюю Эмилю. Об этом сообщил поисковый отряд «ЛизаАлерт».

«С 9 февраля 2024 года о местонахождение Эмили неизвестно. Приметы: рост 150 сантиметров, телосложение нормальное, глаза карие, волосы темно-русые и длинные», — указали поисковики на официальном сайте. Ее ищут в Солнечном (Сургутский район).

Девочка была одета в черный пуховик, брюки, сапоги с мехом, шапку. С собой у нее были светло-коричневый рюкзак и черная текстильная сумка.

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В поселке Солнечный (ХМАО) с 9 февраля ищут 13-летнюю Эмилю. Об этом сообщил поисковый отряд «ЛизаАлерт». «С 9 февраля 2024 года о местонахождение Эмили неизвестно. Приметы: рост 150 сантиметров, телосложение нормальное, глаза карие, волосы темно-русые и длинные», — указали поисковики на официальном сайте. Ее ищут в Солнечном (Сургутский район). Девочка была одета в черный пуховик, брюки, сапоги с мехом, шапку. С собой у нее были светло-коричневый рюкзак и черная текстильная сумка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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