Власти Нижневартовска раскрыли даты начала отопительного сезона

Власти Нижневартовска (ХМАО) подписали постановление о старте отопительного периода. Отопление в жилые дома дадут 20 сентября 2025 года, сообщила мэрия города.
«Подписано постановление администрации города о начале отопительного периода 2025–2026 годов в Нижневартовске. Тепло в квартиры вартовчан начнет поступать с 20 сентября», — сообщили власти Нижневартовска на официальном сайте.
В школы, детские сады, больницы тепло дали в начале сентября. В филиале АО «Горэлектросеть» сообщили, что запущены пять котельных, запорная арматура в центральных тепловых пунктах открыта, трубопроводы заполнены теплоносителем.
Включать батареи в жилых домах будут постепенно. Управляющие компании последовательно откроют запорные устройства внутри домов, проверят систему и настроят температуру.
Ранее URA.RU писало, что в Сургуте (ХМАО) начался отопительный сезон. Тепло поступило в школы, детские сады и медицинские учреждения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!