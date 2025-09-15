15 сентября 2025

Власти Нижневартовска раскрыли даты начала отопительного сезона

В Нижневартовске отопление в квартирах включат 20 сентября 2025 года
В Нижневартовске включат тепло 20 сентября 2025 года
В Нижневартовске включат тепло 20 сентября 2025 года Фото:

Власти Нижневартовска (ХМАО) подписали постановление о старте отопительного периода. Отопление в жилые дома дадут 20 сентября 2025 года, сообщила мэрия города.

«Подписано постановление администрации города о начале отопительного периода 2025–2026 годов в Нижневартовске. Тепло в квартиры вартовчан начнет поступать с 20 сентября», — сообщили власти Нижневартовска на официальном сайте.

В школы, детские сады, больницы тепло дали в начале сентября. В филиале АО «Горэлектросеть» сообщили, что запущены пять котельных, запорная арматура в центральных тепловых пунктах открыта, трубопроводы заполнены теплоносителем.

Включать батареи в жилых домах будут постепенно. Управляющие компании последовательно откроют запорные устройства внутри домов, проверят систему и настроят температуру.

Ранее URA.RU писало, что в Сургуте (ХМАО) начался отопительный сезон. Тепло поступило в школы, детские сады и медицинские учреждения.

