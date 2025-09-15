15 сентября 2025

Жительница ХМАО врезалась в забор во время побега от полиции после ДТП. Фото

В Нижневартовске (ХМАО) автоледи за рулем Daewoo протаранила забор, убегая с места ДТП. Ранее она столкнулась с автомобилем Toyota, стоявшем на обочине и пыталась скрыться от полиции, сообщили в окружной госавтоинспекции.

«42-летняя женщина, управляя автомобилем „Daewoo“, по предварительным данным, не выдержала безопасный боковой интервал и допустила столкновение со стоящим „Toyota“. Далее, пытаясь скрыться с места происшествия, не справилась с управлением и допустила наезд на забор», — указано в публикации на официальном сайте ведомства.

Авария произошла в одном из дачных поселков города. В ДТП пострадала сама нарушительница и пассажир ее машины. Оба получили травмы.

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске (ХМАО) 58-летняя женщина без водительских прав устроила аварию с участием четырех автомобилей. ДТП произошло на улице Северная.

