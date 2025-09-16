Хозяйке мебельной фирмы из ХМАО вынесли приговор за обман покупателей, совершенный 10 лет назад

Суд вынес приговор хозяйке мебельной фирмы из ХМАО за обман покупателей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Жительница ХМАО обманула десятки человек на продаже мебели
Жительница ХМАО обманула десятки человек на продаже мебели Фото:

В Нефтеюганском районе ХМАО суд вынес приговор хозяйке мебельной фирмы, которая десять лет назад обманула покупателей. Она брала деньги за заказы, но не выполняла их. Женщина получила три года принудительных работ с удержанием части зарплаты.

«Женщина зарегистрировала фирму на дочь и брала деньги за мебельные заказы, однако обязательства по договорам она не выполняла и тратила деньги по своему усмотрению. Суд назначил наказание в виде принудительных работ на срок три года с удержанием в размере 5% из заработной платы осужденной в доход государства», — указано в публикации официальной группы «Суды Югры» во «ВКонтакте».

Жительница Нефтеюганского района оформила фирму ООО «Стелс-И» на имя своей дочери, но сама вела дела под видом продажи мебели. Она заключала договоры с клиентами и брала у них деньги, но покупатели так и не получили свои заказы.

В 2015 году женщина обманула 11 человек. В 2020-м ее объявили в розыск, но дело приостановили. Нашли югорчанку только в феврале 2025-го. Тогда расследование возобновили.

Ранее URA.RU писало, что прокуратура ХМАО передала в суд дело мошенников. Они украли 1,5 миллиона рублей у пенсионеров.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нефтеюганском районе ХМАО суд вынес приговор хозяйке мебельной фирмы, которая десять лет назад обманула покупателей. Она брала деньги за заказы, но не выполняла их. Женщина получила три года принудительных работ с удержанием части зарплаты. «Женщина зарегистрировала фирму на дочь и брала деньги за мебельные заказы, однако обязательства по договорам она не выполняла и тратила деньги по своему усмотрению. Суд назначил наказание в виде принудительных работ на срок три года с удержанием в размере 5% из заработной платы осужденной в доход государства», — указано в публикации официальной группы «Суды Югры» во «ВКонтакте». Жительница Нефтеюганского района оформила фирму ООО «Стелс-И» на имя своей дочери, но сама вела дела под видом продажи мебели. Она заключала договоры с клиентами и брала у них деньги, но покупатели так и не получили свои заказы. В 2015 году женщина обманула 11 человек. В 2020-м ее объявили в розыск, но дело приостановили. Нашли югорчанку только в феврале 2025-го. Тогда расследование возобновили. Ранее URA.RU писало, что прокуратура ХМАО передала в суд дело мошенников. Они украли 1,5 миллиона рублей у пенсионеров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...