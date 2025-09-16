Хозяйке мебельной фирмы из ХМАО вынесли приговор за обман покупателей, совершенный 10 лет назад

В Нефтеюганском районе ХМАО суд вынес приговор хозяйке мебельной фирмы, которая десять лет назад обманула покупателей. Она брала деньги за заказы, но не выполняла их. Женщина получила три года принудительных работ с удержанием части зарплаты.
«Женщина зарегистрировала фирму на дочь и брала деньги за мебельные заказы, однако обязательства по договорам она не выполняла и тратила деньги по своему усмотрению. Суд назначил наказание в виде принудительных работ на срок три года с удержанием в размере 5% из заработной платы осужденной в доход государства», — указано в публикации официальной группы «Суды Югры» во «ВКонтакте».
Жительница Нефтеюганского района оформила фирму ООО «Стелс-И» на имя своей дочери, но сама вела дела под видом продажи мебели. Она заключала договоры с клиентами и брала у них деньги, но покупатели так и не получили свои заказы.
В 2015 году женщина обманула 11 человек. В 2020-м ее объявили в розыск, но дело приостановили. Нашли югорчанку только в феврале 2025-го. Тогда расследование возобновили.
