Нефтяная компания из ХМАО пожаловалась на проблемы с российским оборудованием для изучения нефти

Нефтяная компания «Сургутнефтегаз» из ХМАО заявила о нехватке российского лабораторного оборудования для исследования нефти. Компания вынуждена закупать приборы на Западе и в Китае, сообщил заместитель главного инженера, начальник технического управления компании Даниил Олейник на нефтегазовом форуме в Тюмени.
«На данный момент доля российского оборудования в лабораторно-исследовательской сфере составляет всего 30%, остальные 70% приходятся как на китайские, так и на западные технологии. Отечественных решений в этой сфере очень мало», — передает цитату Олейника telegram-канал «Энергополе».
По словам представителя «Сургутнефтегаза», компании не хватает отечественного оборудования для анализа химического состава пластовых флюидов. В России уже появились собственные хроматографы для исследования керна и состава нефти. Однако отрасли все еще нужны телеметрические системы, немагнитные бурильные трубы, силовые электродвигатели и запасные части к ним.
Нефтяники успешно перешли на отечественное оборудование в ряде направлений. В механизированной добыче и подготовке нефти зарубежные аналоги полностью заменены российскими. В электро- и теплоэнергетике доля отечественного оборудования достигла 99%. Механоремонтный сектор приблизился к 92% импортозамещения, а строительство скважин — около 90%.
Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу «Сургутнефтегаза». На момент публикации ответ не поступил.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени 15 сентября 2025 года стартовал нефтегазовый форум. Его участники обсуждают современные технологические решения для отрасли.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!