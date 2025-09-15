15 сентября 2025

Нефтяная компания из ХМАО пожаловалась на проблемы с российским оборудованием для изучения нефти

«Сургутнефтегазу» не хватает российского оборудования для изучения нефти
Нефтяникам ХМАО не хватает отечественного оборудования для изучения нефти
Нефтяникам ХМАО не хватает отечественного оборудования для изучения нефти Фото:

Нефтяная компания «Сургутнефтегаз» из ХМАО заявила о нехватке российского лабораторного оборудования для исследования нефти. Компания вынуждена закупать приборы на Западе и в Китае, сообщил заместитель главного инженера, начальник технического управления компании Даниил Олейник на нефтегазовом форуме в Тюмени.

«На данный момент доля российского оборудования в лабораторно-исследовательской сфере составляет всего 30%, остальные 70% приходятся как на китайские, так и на западные технологии. Отечественных решений в этой сфере очень мало», — передает цитату Олейника telegram-канал «Энергополе».

По словам представителя «Сургутнефтегаза», компании не хватает отечественного оборудования для анализа химического состава пластовых флюидов. В России уже появились собственные хроматографы для исследования керна и состава нефти. Однако отрасли все еще нужны телеметрические системы, немагнитные бурильные трубы, силовые электродвигатели и запасные части к ним.

Нефтяники успешно перешли на отечественное оборудование в ряде направлений. В механизированной добыче и подготовке нефти зарубежные аналоги полностью заменены российскими. В электро- и теплоэнергетике доля отечественного оборудования достигла 99%. Механоремонтный сектор приблизился к 92% импортозамещения, а строительство скважин — около 90%.

Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу «Сургутнефтегаза». На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени 15 сентября 2025 года стартовал нефтегазовый форум. Его участники обсуждают современные технологические решения для отрасли.

