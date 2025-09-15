Вице-мэр Мегиона уходит в отставку после победы на выборах в городскую думу

Заместитель главы Мегиона по экономике и финансам Виктория Заднепровская покидает свой пост в мэрии в связи с избранием депутатом городской думы. Об этом URA.RU сообщил глава города Алексей Петриченко.
«Виктория Заднепровская покидает пост, так как обязана это сделать. У нее есть время до первого заседания думы, на котором вступят в силу полномочия депутатов нового созыва. До тех пор она продолжает исполнять обязанности», — пояснил Петриченко.
Ранее URA.RU писало, что городская дума Мегиона обновилась на 70%. Переизбраться на новый срок удалось только шести из 20 депутатов.
