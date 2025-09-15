Житель ХМАО ограбил супермаркет, проникнув в него через шахту лифта

В Югре мужчина пробрался в супермаркет через шахту лифта и ограбил магазин. Украденное югорчанин продал, а на вырученные деньги купил наркотики, сообщается в картотеке Ханты-Мансийского районного суда.
«[Осужденный] незаконно проник в помещение магазина через лифтовую шахту, повредив замок входной двери. Откуда умышленно тайно похитил товарно-материальные ценности», — сообщается в базе данных суда.
Югорчанин украл со склада магазина сладости почти на девять тысяч рублей. После он их продал, а на вырученные деньги купил наркотики. Суд приговорил его к трем годам и восьми месяцем колонии строгого режима
