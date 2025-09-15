15 сентября 2025

Житель ХМАО ограбил супермаркет, проникнув в него через шахту лифта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд ХМАО вынес приговор жителю за ограбление магазина
Суд ХМАО вынес приговор жителю за ограбление магазина Фото:

В Югре мужчина пробрался в супермаркет через шахту лифта и ограбил магазин. Украденное югорчанин продал, а на вырученные деньги купил наркотики, сообщается в картотеке Ханты-Мансийского районного суда.

«[Осужденный] незаконно проник в помещение магазина через лифтовую шахту, повредив замок входной двери. Откуда умышленно тайно похитил товарно-материальные ценности», — сообщается в базе данных суда.

Югорчанин украл со склада магазина сладости почти на девять тысяч рублей. После он их продал, а на вырученные деньги купил наркотики. Суд приговорил его к трем годам и восьми месяцем колонии строгого режима

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Югре мужчина пробрался в супермаркет через шахту лифта и ограбил магазин. Украденное югорчанин продал, а на вырученные деньги купил наркотики, сообщается в картотеке Ханты-Мансийского районного суда. «[Осужденный] незаконно проник в помещение магазина через лифтовую шахту, повредив замок входной двери. Откуда умышленно тайно похитил товарно-материальные ценности», — сообщается в базе данных суда. Югорчанин украл со склада магазина сладости почти на девять тысяч рублей. После он их продал, а на вырученные деньги купил наркотики. Суд приговорил его к трем годам и восьми месяцем колонии строгого режима
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...