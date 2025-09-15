15 сентября 2025

В ХМАО привезут мамонтенка Диму

В музей Ханты-Мансийска привезут мумию мамонтенка Димы
В музей Ханты-Мансийска привезут мумию мамонтенка Димы

В Ханты-Мансийск привезут мамонтенка Диму — первого в мире детеныша мамонта, найденного целиком. Об этом сообщил Музей Природы и Человека в ХМАО на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Колымский мамонтенок Дима, мировая сенсация 1977 года, приезжает в Ханты-Мансийск по Гастрольной карте Югры. Сегодня между музеями Санкт-Петербурга и Ханты-Мансийска подписано соглашение о сотрудничестве», — говорится в публикации музея.

Мумия мамонтенка Димы, найденная на Колыме
Мумия мамонтенка Димы, найденная на Колыме
Фото:

Диму нашли в 1970-х годах на золотом прииске в верховьях реки Колымы. Благодаря вечной мерзлоте детеныш хорошо сохранился. Это позволило ученым провести исследования по анатомии, морфологии и биохимии древних животных.

Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийске поженили пару кукол мамонтов — символов хоккейного клуба «Югра». Для Пархома и Маруси устроили торжественную церемонию в местном ЗАГСе.

