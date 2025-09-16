Вице-мэру Мегиона, перешедшей в гордуму, прочат кресло спикера

Заместитель главы Мегиона по экономике и финансам Виктория Заднепровская возглавит городскую думу нового созыва. Об этом URA.RU сообщил источник в политических кругах муниципалитета.
«Чиновница входит в ближний круг мэра Алексея Петриченко. С прошлым созывом у него отношения не сложились, в результате нынешний состав обновился на две трети», — пояснил собеседник агентства.
Оперативно получить комментарий Заднепровской не удалось. Она не ответила на звонок журналиста агентства.
Ранее URA.RU писало, что Заднепровская одержала победу на выборах в гордуме. Она покинет пост вице-мэра к моменту первого заседания обновленного состава думы.
