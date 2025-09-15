15 сентября 2025

Школьники и студенты ХМАО массово идут учиться к репетиторам

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Спрос на репетиров в Югре вырос более чем на 20%
Спрос на репетиров в Югре вырос более чем на 20% Фото:

В Югре к началу учебного года резко вырос спрос на услуги репетиторов. Интерес к курсам школьной и вузовской программы увеличился более чем на 20%, сообщили URA.RU аналитики «Авито».

«В августе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года все более популярными среди местных жителей становятся образовательные услуги. Спрос на курсы по предметам школьной и вузовской программы увеличился на 23%. Средняя цена на данные услуги составила в регионе от 500 рублей», — говорится в исследовании.

Среди других услуг в регионе стала популярнее организация отдыха. Югорчане интересовались проведением праздничных мероприятий и досугом на 22% чаще. В среднем расценки у организаторов в Югре начинаются примерно от пяти тысяч рублей. «Эти изменения говорят о растущем интересе к саморазвитию и улучшению качества досуга среди жителей Ханты-Мансийского автономного округа», — объясняют аналитики.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители Югры начали активно интересоваться образовательными курсами. Летом больше всего вырос спрос на обучение танцам и спортивным дисциплинам.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Югре к началу учебного года резко вырос спрос на услуги репетиторов. Интерес к курсам школьной и вузовской программы увеличился более чем на 20%, сообщили URA.RU аналитики «Авито». «В августе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года все более популярными среди местных жителей становятся образовательные услуги. Спрос на курсы по предметам школьной и вузовской программы увеличился на 23%. Средняя цена на данные услуги составила в регионе от 500 рублей», — говорится в исследовании. Среди других услуг в регионе стала популярнее организация отдыха. Югорчане интересовались проведением праздничных мероприятий и досугом на 22% чаще. В среднем расценки у организаторов в Югре начинаются примерно от пяти тысяч рублей. «Эти изменения говорят о растущем интересе к саморазвитию и улучшению качества досуга среди жителей Ханты-Мансийского автономного округа», — объясняют аналитики. Ранее URA.RU рассказывало, что жители Югры начали активно интересоваться образовательными курсами. Летом больше всего вырос спрос на обучение танцам и спортивным дисциплинам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...