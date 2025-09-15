Школьники и студенты ХМАО массово идут учиться к репетиторам

В Югре к началу учебного года резко вырос спрос на услуги репетиторов. Интерес к курсам школьной и вузовской программы увеличился более чем на 20%, сообщили URA.RU аналитики «Авито».
«В августе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года все более популярными среди местных жителей становятся образовательные услуги. Спрос на курсы по предметам школьной и вузовской программы увеличился на 23%. Средняя цена на данные услуги составила в регионе от 500 рублей», — говорится в исследовании.
Среди других услуг в регионе стала популярнее организация отдыха. Югорчане интересовались проведением праздничных мероприятий и досугом на 22% чаще. В среднем расценки у организаторов в Югре начинаются примерно от пяти тысяч рублей. «Эти изменения говорят о растущем интересе к саморазвитию и улучшению качества досуга среди жителей Ханты-Мансийского автономного округа», — объясняют аналитики.
Ранее URA.RU рассказывало, что жители Югры начали активно интересоваться образовательными курсами. Летом больше всего вырос спрос на обучение танцам и спортивным дисциплинам.
