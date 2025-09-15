15 сентября 2025

Бизнес-школу для глухих предпринимателей из ХМАО презентовали в Москве. Фото

Проект оценили эксперты форума социальных инноваций в Москве
Проект оценили эксперты форума социальных инноваций в Москве

Проект «Школа Плюс» для предпринимателей с нарушением слуха оценили эксперты форума социальных инноваций в Москве. Это ключевая площадка страны, где представляют лучшие практики, решающие острые социальные вопросы, сообщили URA.RU представители окружного фонда «Мой бизнес».

«Одним из представленных на форуме проектов стал опыт Ханты-Мансийского автономного округа по поддержке предпринимателей с нарушениями слуха. Проект „Школа Плюс“ был отобран экспертами. Это первый образовательный проект для глухих и слабослышащих людей, где весь учебный процесс, включая сложную бизнес-терминологию, был полностью адаптирован на русский жестовый язык. Главный итог — это не теория, а реальные бизнесы, созданные выпускниками», — пояснили агентству в окружном фонде «Мой бизнес», который и занимается реализацией проекта.

Первым выпускникам удалось начать свое дело. При поддержке школы теперь в Югре развиваются новые швейные и столярные мастерские, проекты по ремонту электроники и производству мебели. В сентябре в Сургуте стартует новый этап проекта — индивидуальное трекерское сопровождение выпускников. Участников научат строить долгосрочные стратегии и развивать бизнес.

«Югра исторически является одним из лидеров в развитии социального предпринимательства в России. Проект „Школа Плюс“ наглядно демонстрирует, как системная работа и готовность решать сложные задачи позволяют создавать инклюзивную среду и вовлекать в экономику региона людей с инвалидностью, давая им не просто помощь, а реальные инструменты для самореализации и финансовой независимости», — объясняют организаторы.

