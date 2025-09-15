В холле гостиницы в Нефтеюганске (ХМАО) полицейские обнаружили коляску с девятимесячным ребенком. Младенца ночью привез неизвестный и ушел. Полиция нашла мать малыша и привлекла женщину к ответственности, сообщили в пресс-службе окружного управления МВД.
«В дежурную часть ОМВД России по г. Нефтеюганску поступило сообщение о том, что неизвестный оставил в гостинице коляску с ребенком. На мать несовершеннолетнего составлен административный протокол», — сообщило ведомство на официальном сайте.
Оказалось, что 33-летняя женщина оставила своего сына знакомому, а сама пошла в магазин. Мужчина не стал ждать ее возвращения. Он оставил коляску с малышом в гостинице, а сам ушел.
Полицейские быстро нашли мать ребенка. На нее составили протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и поставили на учет. Решается вопрос о возвращении малыша в семью.
Ранее URA.RU писало, что за последние 1,5 года жительницы ХМАО оставили в роддомах 15 младенцев. Их устроили в замещающие семьи.
Автор видео: telegram-канал Полиция Югры
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!