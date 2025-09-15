15 сентября 2025

В ХМАО мать ночью оставила младенца одного в гостинице. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Нефтеюганске 9-месячного малыша оставили одного в гостинице
В Нефтеюганске 9-месячного малыша оставили одного в гостинице Фото:

В холле гостиницы в Нефтеюганске (ХМАО) полицейские обнаружили коляску с девятимесячным ребенком. Младенца ночью привез неизвестный и ушел. Полиция нашла мать малыша и привлекла женщину к ответственности, сообщили в пресс-службе окружного управления МВД.

«В дежурную часть ОМВД России по г. Нефтеюганску поступило сообщение о том, что неизвестный оставил в гостинице коляску с ребенком. На мать несовершеннолетнего составлен административный протокол», — сообщило ведомство на официальном сайте.

Оказалось, что 33-летняя женщина оставила своего сына знакомому, а сама пошла в магазин. Мужчина не стал ждать ее возвращения. Он оставил коляску с малышом в гостинице, а сам ушел.

Полицейские быстро нашли мать ребенка. На нее составили протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и поставили на учет. Решается вопрос о возвращении малыша в семью.

Ранее URA.RU писало, что за последние 1,5 года жительницы ХМАО оставили в роддомах 15 младенцев. Их устроили в замещающие семьи.

Автор видео: telegram-канал Полиция Югры

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В холле гостиницы в Нефтеюганске (ХМАО) полицейские обнаружили коляску с девятимесячным ребенком. Младенца ночью привез неизвестный и ушел. Полиция нашла мать малыша и привлекла женщину к ответственности, сообщили в пресс-службе окружного управления МВД. «В дежурную часть ОМВД России по г. Нефтеюганску поступило сообщение о том, что неизвестный оставил в гостинице коляску с ребенком. На мать несовершеннолетнего составлен административный протокол», — сообщило ведомство на официальном сайте. Оказалось, что 33-летняя женщина оставила своего сына знакомому, а сама пошла в магазин. Мужчина не стал ждать ее возвращения. Он оставил коляску с малышом в гостинице, а сам ушел. Полицейские быстро нашли мать ребенка. На нее составили протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и поставили на учет. Решается вопрос о возвращении малыша в семью. Ранее URA.RU писало, что за последние 1,5 года жительницы ХМАО оставили в роддомах 15 младенцев. Их устроили в замещающие семьи. Автор видео: telegram-канал Полиция Югры
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...