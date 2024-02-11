Концерт Би-2 отменили в Дубае

11 февраля 2024 в 23:18 Размер текста - 17 +

Концерт Би-2 17 февраля в Дубае отменен Фото: Илья Московец © URA.RU Концерт группы Би-2, который должен был состояться в Дубае 17 февраля, отменили. Об этом сообщается на официальном сайте группы. «Друзья, привет! К сожалению, запланированный на 17 февраля концерт Би-2 в Дубае не состоится», — сообщается в telegram-канале группы. Там отметили, что деньги за билеты будут возвращены билетным сервисом Platinumlist в автоматическом режиме в ближайшие дни — на карты, с которых осуществлялась покупка.

Концерт группы Би-2, который должен был состояться в Дубае 17 февраля, отменили. Об этом сообщается на официальном сайте группы. «Друзья, привет! К сожалению, запланированный на 17 февраля концерт Би-2 в Дубае не состоится», — сообщается в telegram-канале группы. Там отметили, что деньги за билеты будут возвращены билетным сервисом Platinumlist в автоматическом режиме в ближайшие дни — на карты, с которых осуществлялась покупка.