Концерт Би-2 отменили в Дубае

Концерт Би-2 17 февраля в Дубае отменен
Концерт группы Би-2, который должен был состояться в Дубае 17 февраля, отменили. Об этом сообщается на официальном сайте группы.
«Друзья, привет! К сожалению, запланированный на 17 февраля концерт Би-2 в Дубае не состоится», — сообщается в telegram-канале группы. Там отметили, что деньги за билеты будут возвращены билетным сервисом Platinumlist в автоматическом режиме в ближайшие дни — на карты, с которых осуществлялась покупка.
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