12 февраля 2024

Пермское казначейство уличили в нарушении закона о закупках

© Служба новостей «URA.RU»
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Арбитражный суд встал на сторону УФАС в споре с властями Фото:

Арбитражный суд Пермского края поддержал позицию регионального УФАС в споре с краевым имущественным казначейством. Его антимонопольное ведомство уличило в нарушениях закона о закупках после проверки, проведенной по жалобе предпринимателя.

«ГКУ ПК „Имущественное казначейство Пермского края“ провело конкурс на оказание услуг по охране имущества в поселке Зюкайка Верещагинского района. Цена составляла более 2,7 млн рублей. В УФАС поступила жалоба бизнесмена, полагавшего, что заказчик допустил нарушение закона о закупках. Он был обязан установить дополнительное требование к участникам, а именно наличие опыта работы в сфере охранных услуг. Это и другое условие в документах отсутствовали. УФАС признало жалобу обоснованной», — сообщило Пермское УФАС на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В действиях заказчика было признано нарушение закона о закупках. Казначейству выдали предписание о необходимости отменить результаты конкурса и внести изменения в документы. Учреждение исполнило требование УФАС, но решило оспорить позицию антимонопольного ведомства в суде, который признал решение и предписание законными.

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Арбитражный суд Пермского края поддержал позицию регионального УФАС в споре с краевым имущественным казначейством. Его антимонопольное ведомство уличило в нарушениях закона о закупках после проверки, проведенной по жалобе предпринимателя. «ГКУ ПК „Имущественное казначейство Пермского края“ провело конкурс на оказание услуг по охране имущества в поселке Зюкайка Верещагинского района. Цена составляла более 2,7 млн рублей. В УФАС поступила жалоба бизнесмена, полагавшего, что заказчик допустил нарушение закона о закупках. Он был обязан установить дополнительное требование к участникам, а именно наличие опыта работы в сфере охранных услуг. Это и другое условие в документах отсутствовали. УФАС признало жалобу обоснованной», — сообщило Пермское УФАС на своей странице в соцсети «ВКонтакте». В действиях заказчика было признано нарушение закона о закупках. Казначейству выдали предписание о необходимости отменить результаты конкурса и внести изменения в документы. Учреждение исполнило требование УФАС, но решило оспорить позицию антимонопольного ведомства в суде, который признал решение и предписание законными.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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