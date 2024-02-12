Пермское казначейство уличили в нарушении закона о закупках

13 февраля 2024 в 10:47 Размер текста - 17 +

Арбитражный суд встал на сторону УФАС в споре с властями Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Арбитражный суд Пермского края поддержал позицию регионального УФАС в споре с краевым имущественным казначейством. Его антимонопольное ведомство уличило в нарушениях закона о закупках после проверки, проведенной по жалобе предпринимателя. «ГКУ ПК „Имущественное казначейство Пермского края“ провело конкурс на оказание услуг по охране имущества в поселке Зюкайка Верещагинского района. Цена составляла более 2,7 млн рублей. В УФАС поступила жалоба бизнесмена, полагавшего, что заказчик допустил нарушение закона о закупках. Он был обязан установить дополнительное требование к участникам, а именно наличие опыта работы в сфере охранных услуг. Это и другое условие в документах отсутствовали. УФАС признало жалобу обоснованной», — сообщило Пермское УФАС на своей странице в соцсети «ВКонтакте». В действиях заказчика было признано нарушение закона о закупках. Казначейству выдали предписание о необходимости отменить результаты конкурса и внести изменения в документы. Учреждение исполнило требование УФАС, но решило оспорить позицию антимонопольного ведомства в суде, который признал решение и предписание законными.

Арбитражный суд Пермского края поддержал позицию регионального УФАС в споре с краевым имущественным казначейством. Его антимонопольное ведомство уличило в нарушениях закона о закупках после проверки, проведенной по жалобе предпринимателя. «ГКУ ПК „Имущественное казначейство Пермского края“ провело конкурс на оказание услуг по охране имущества в поселке Зюкайка Верещагинского района. Цена составляла более 2,7 млн рублей. В УФАС поступила жалоба бизнесмена, полагавшего, что заказчик допустил нарушение закона о закупках. Он был обязан установить дополнительное требование к участникам, а именно наличие опыта работы в сфере охранных услуг. Это и другое условие в документах отсутствовали. УФАС признало жалобу обоснованной», — сообщило Пермское УФАС на своей странице в соцсети «ВКонтакте». В действиях заказчика было признано нарушение закона о закупках. Казначейству выдали предписание о необходимости отменить результаты конкурса и внести изменения в документы. Учреждение исполнило требование УФАС, но решило оспорить позицию антимонопольного ведомства в суде, который признал решение и предписание законными.