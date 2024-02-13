Боец погиб, исполняя воинский долг Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В ходе спецоперации ВС РФ погиб 36-летний боец из Соликамска (Пермский край) Алексей Бубнов. Об этом сообщила мэрия округа.

«Во время СВО на Украине при исполнении служебного долга героически погиб житель Соликамска Алексей Валерьевич Бубнов. Он родился 17 декабря 1987 года», — написано на странице администрации в соцсети «ВКонтакте».

Прощание с военнослужащим состоится 14 февраля в 11.00. Церемония будет проведена в соликамском ДК завода «Урал».