В зоне СВО погиб 36-летний военнослужащий из Пермского края. Фото

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Прощание с Тимофеем Шадриным. Свердловская область, Первоуральск, гвоздики, скорбь, цветы, утрата, память
Боец погиб, исполняя воинский долг Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ходе спецоперации ВС РФ погиб 36-летний боец из Соликамска (Пермский край) Алексей Бубнов. Об этом сообщила мэрия округа.

«Во время СВО на Украине при исполнении служебного долга героически погиб житель Соликамска Алексей Валерьевич Бубнов. Он родился 17 декабря 1987 года», — написано на странице администрации в соцсети «ВКонтакте».

Прощание с военнослужащим состоится 14 февраля в 11.00. Церемония будет проведена в соликамском ДК завода «Урал».

Проститься с Алексеем Бубновым можно будет 14 февраля
Проститься с Алексеем Бубновым можно будет 14 февраля
Фото:

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В ходе спецоперации ВС РФ погиб 36-летний боец из Соликамска (Пермский край) Алексей Бубнов. Об этом сообщила мэрия округа. «Во время СВО на Украине при исполнении служебного долга героически погиб житель Соликамска Алексей Валерьевич Бубнов. Он родился 17 декабря 1987 года», — написано на странице администрации в соцсети «ВКонтакте». Прощание с военнослужащим состоится 14 февраля в 11.00. Церемония будет проведена в соликамском ДК завода «Урал».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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