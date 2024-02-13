Психолог объяснила, как письмо от руки влияет на работу мозга

Нейропсихолог Хвингия: ручное письмо активизирует работу мозга

14 февраля 2024 в 06:27 Размер текста - 17 +

Ручное письмо активизирует зоны мозга, отвечающие за чтение и речь, считает Хвингия Фото: Александр Мамаев © URA.RU Для поддержания работы головного мозга необходимо время от времени писать от руки. Печатание на компьютере или телефоне не заставляет орган работать так, как ручное письмо, считает клинический нейропсихолог Ирина Хвингия. «Если мы говорим об активности нейронов, то печатание на компьютере не заставляет наш мозг работать так, как ручное письмо. Когда мы пишем рукой, у нас активизируются те зоны, которые отвечают еще и за чтение, речь, за произвольное внимание, зрительное внимание, какие-то ассоциативные истории», — передает радио Sputnik слова нейропсихолога. По ее словам, человеку достаточно писать от руки небольшие заметки несколько раз в неделю, чтобы поддерживать работу мозга. Хвингия уверена, что непрерывная работа за компьютером вызывает перевозбуждение и утомление центральной нервной системы. Эксперт посоветовала каждые 50 минут отвлекаться от экрана и заниматься бумажной работой. Психиатр-нарколог Алексей Казанцев разрушил популярный миф об алкоголе. По его мнению, спиртное не чистит сосуды головного мозга, а также не является антидепрессантом. Наоборот, алкоголь угнетает нервную систему.

Для поддержания работы головного мозга необходимо время от времени писать от руки. Печатание на компьютере или телефоне не заставляет орган работать так, как ручное письмо, считает клинический нейропсихолог Ирина Хвингия. «Если мы говорим об активности нейронов, то печатание на компьютере не заставляет наш мозг работать так, как ручное письмо. Когда мы пишем рукой, у нас активизируются те зоны, которые отвечают еще и за чтение, речь, за произвольное внимание, зрительное внимание, какие-то ассоциативные истории», — передает радио Sputnik слова нейропсихолога. По ее словам, человеку достаточно писать от руки небольшие заметки несколько раз в неделю, чтобы поддерживать работу мозга. Хвингия уверена, что непрерывная работа за компьютером вызывает перевозбуждение и утомление центральной нервной системы. Эксперт посоветовала каждые 50 минут отвлекаться от экрана и заниматься бумажной работой. Психиатр-нарколог Алексей Казанцев разрушил популярный миф об алкоголе. По его мнению, спиртное не чистит сосуды головного мозга, а также не является антидепрессантом. Наоборот, алкоголь угнетает нервную систему.