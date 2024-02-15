Команда Гумкорпуса ХМАО передала в зону СВО помощь от полпреда Якушева. Видео

15 февраля 2024 в 22:45 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев помогает бойцам на СВО необходимыми вещами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Гумкорпус ХМАО направил в зону специальной военной операции партию раскладушек от полпреда президента в УрФО Владимира Якушева. Об этом сообщили в соцсетях. «Владимир Якушев оказал помощь госпиталям в зоне СВО. Новую партию комфортабельных раскладушек передала команда Гумкорпуса», — написали представители Гумкорпуса в telegram-канале. По словам главной медицинской сестры с позывным «Варта», их можно использовать как для отдыха персонала, так и для осмотра пациентов. При этом раскладушки разбираются за 30 секунд и могут пригодиться для спасения раненых бойцов. В приемные Якушева в 2023 году за 10 месяцев поступило 518 обращений от участников СВО и их родственников. Тогда он сообщил, что «ни одно обращение не остается без внимания». Большая часть заявителей уже получили ответы.

Гумкорпус ХМАО направил в зону специальной военной операции партию раскладушек от полпреда президента в УрФО Владимира Якушева. Об этом сообщили в соцсетях. «Владимир Якушев оказал помощь госпиталям в зоне СВО. Новую партию комфортабельных раскладушек передала команда Гумкорпуса», — написали представители Гумкорпуса в telegram-канале. По словам главной медицинской сестры с позывным «Варта», их можно использовать как для отдыха персонала, так и для осмотра пациентов. При этом раскладушки разбираются за 30 секунд и могут пригодиться для спасения раненых бойцов. В приемные Якушева в 2023 году за 10 месяцев поступило 518 обращений от участников СВО и их родственников. Тогда он сообщил, что «ни одно обращение не остается без внимания». Большая часть заявителей уже получили ответы.