Команда Гумкорпуса ХМАО передала в зону СВО помощь от полпреда Якушева. Видео

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Награждение педагогов УрФО полпредом Владимиром Якушевым. Екатеринбург , якушев владимир
Владимир Якушев помогает бойцам на СВО необходимыми вещами Фото:

Гумкорпус ХМАО направил в зону специальной военной операции партию раскладушек от полпреда президента в УрФО Владимира Якушева. Об этом сообщили в соцсетях.

«Владимир Якушев оказал помощь госпиталям в зоне СВО. Новую партию комфортабельных раскладушек передала команда Гумкорпуса», — написали представители Гумкорпуса в telegram-канале.

По словам главной медицинской сестры с позывным «Варта», их можно использовать как для отдыха персонала, так и для осмотра пациентов. При этом раскладушки разбираются за 30 секунд и могут пригодиться для спасения раненых бойцов.

В приемные Якушева в 2023 году за 10 месяцев поступило 518 обращений от участников СВО и их родственников. Тогда он сообщил, что «ни одно обращение не остается без внимания». Большая часть заявителей уже получили ответы.

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Гумкорпус ХМАО направил в зону специальной военной операции партию раскладушек от полпреда президента в УрФО Владимира Якушева. Об этом сообщили в соцсетях. «Владимир Якушев оказал помощь госпиталям в зоне СВО. Новую партию комфортабельных раскладушек передала команда Гумкорпуса», — написали представители Гумкорпуса в telegram-канале. По словам главной медицинской сестры с позывным «Варта», их можно использовать как для отдыха персонала, так и для осмотра пациентов. При этом раскладушки разбираются за 30 секунд и могут пригодиться для спасения раненых бойцов. В приемные Якушева в 2023 году за 10 месяцев поступило 518 обращений от участников СВО и их родственников. Тогда он сообщил, что «ни одно обращение не остается без внимания». Большая часть заявителей уже получили ответы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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