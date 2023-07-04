В полпредстве УрФО раскрыли, с какими вопросами обращаются участники СВО

В приемные президента в Уральском федеральном округе за 10 месяцев поступило 518 обращений от участников специальной военной операции и их родственников. Чаще всего вопросы касались денежных выплат, оформления справок, медицинской помощи. Информация об этом опубликована на официальном сайте полпреда в УрФО.
«Ни одно обращение не остается без внимания. Все ситуации, с которыми обращаются военнослужащие и их родные, тщательно разбираются с привлечением органов власти, к чьей компетенции относятся рассматриваемые вопросы», — отметил полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев. С 23 сентября 2022 года по 30 июня 2023 года в приемную президента в УрФО поступило 518 обращений — как письменных, так и устных.
Чаще всего вопросы от участников СВО и их родственников связаны с денежными выплатами, оформлением справок и документов, качеством медицинской помощи, поиском военных и мерами поддержки. Большая часть заявителей уже получили ответы, остальные обращения остаются в работе.
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