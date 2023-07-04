В полпредстве УрФО раскрыли, с какими вопросами обращаются участники СВО

К полпреду Якушеву обратились за помощью 518 участников СВО и их родственников
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Юбилейное заседание Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области. Челябинск, якушев владимир
Участники специальной военной операции обращаются за помощью к полномочному представителю президента в УрФО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В приемные президента в Уральском федеральном округе за 10 месяцев поступило 518 обращений от участников специальной военной операции и их родственников. Чаще всего вопросы касались денежных выплат, оформления справок, медицинской помощи. Информация об этом опубликована на официальном сайте полпреда в УрФО.

«Ни одно обращение не остается без внимания. Все ситуации, с которыми обращаются военнослужащие и их родные, тщательно разбираются с привлечением органов власти, к чьей компетенции относятся рассматриваемые вопросы», — отметил полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев. С 23 сентября 2022 года по 30 июня 2023 года в приемную президента в УрФО поступило 518 обращений — как письменных, так и устных.

Чаще всего вопросы от участников СВО и их родственников связаны с денежными выплатами, оформлением справок и документов, качеством медицинской помощи, поиском военных и мерами поддержки. Большая часть заявителей уже получили ответы, остальные обращения остаются в работе.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В приемные президента в Уральском федеральном округе за 10 месяцев поступило 518 обращений от участников специальной военной операции и их родственников. Чаще всего вопросы касались денежных выплат, оформления справок, медицинской помощи. Информация об этом опубликована на официальном сайте полпреда в УрФО. «Ни одно обращение не остается без внимания. Все ситуации, с которыми обращаются военнослужащие и их родные, тщательно разбираются с привлечением органов власти, к чьей компетенции относятся рассматриваемые вопросы», — отметил полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев. С 23 сентября 2022 года по 30 июня 2023 года в приемную президента в УрФО поступило 518 обращений — как письменных, так и устных. Чаще всего вопросы от участников СВО и их родственников связаны с денежными выплатами, оформлением справок и документов, качеством медицинской помощи, поиском военных и мерами поддержки. Большая часть заявителей уже получили ответы, остальные обращения остаются в работе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...