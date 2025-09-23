23 сентября 2025

Соцфонд ХМАО опубликовал график выплат пенсий и пособий в октябре

В ХМАО пенсии и пособия будут перечисляться с 3 октября 2025 года
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выплаты и пособия начнут перечисляться с 3 октября
Выплаты и пособия начнут перечисляться с 3 октября Фото:

Социальный фонд России по ХМАО начнет выплачивать пенсии и детские пособия с 3 октября 2025 года. Об этом сообщается на официальной странице организации в соцсети «Вконтакте».

«График выплат пенсий и детских пособий: 3 октября 2025 года через банки поступит единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам. Пособие по беременности и родам, по уходу за ребёнком до 1,5 лет неработающим родителям, пособие на ребенка военнослужащего по призыву/мобилизованного и ежемесячная выплата из средств материнского капитала», — сообщается на странице Соцфонда в соцсети.

С 8 октября выплаты получат работающие родители, воспитывающие ребенка до 1,5 лет. 2, 9, 16 и 22 октября югорчане получат пенсии через кредитные организации. Если выплаты приходят по почте — они будут доставлены с 4-го по 30-е число в зависимости от графика работы почты.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Социальный фонд России по ХМАО начнет выплачивать пенсии и детские пособия с 3 октября 2025 года. Об этом сообщается на официальной странице организации в соцсети «Вконтакте». «График выплат пенсий и детских пособий: 3 октября 2025 года через банки поступит единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам. Пособие по беременности и родам, по уходу за ребёнком до 1,5 лет неработающим родителям, пособие на ребенка военнослужащего по призыву/мобилизованного и ежемесячная выплата из средств материнского капитала», — сообщается на странице Соцфонда в соцсети. С 8 октября выплаты получат работающие родители, воспитывающие ребенка до 1,5 лет. 2, 9, 16 и 22 октября югорчане получат пенсии через кредитные организации. Если выплаты приходят по почте — они будут доставлены с 4-го по 30-е число в зависимости от графика работы почты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...