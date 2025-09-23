Соцфонд ХМАО опубликовал график выплат пенсий и пособий в октябре

Социальный фонд России по ХМАО начнет выплачивать пенсии и детские пособия с 3 октября 2025 года. Об этом сообщается на официальной странице организации в соцсети «Вконтакте».
«График выплат пенсий и детских пособий: 3 октября 2025 года через банки поступит единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам. Пособие по беременности и родам, по уходу за ребёнком до 1,5 лет неработающим родителям, пособие на ребенка военнослужащего по призыву/мобилизованного и ежемесячная выплата из средств материнского капитала», — сообщается на странице Соцфонда в соцсети.
С 8 октября выплаты получат работающие родители, воспитывающие ребенка до 1,5 лет. 2, 9, 16 и 22 октября югорчане получат пенсии через кредитные организации. Если выплаты приходят по почте — они будут доставлены с 4-го по 30-е число в зависимости от графика работы почты.
