Российский экспортный центр отметил достижения Югры по поддержке экспорта малого и среднего бизнеса. Такая оценка прозвучала на совещании по реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» в Екатеринбурге.
«В 2024 году Свердловская область и ХМАО внедрили все 15 инструментов регионального экспортного стандарта 2.0. С 2026 года стартует обновленный стандарт с усиленной поддержкой и цифровыми решениями», — сообщили в центре.
В Югре инструменты стандарта направлены на поддержку малого и среднего бизнеса. В них заложены, например, закрепление развития экспорта в документах стратегического планирования, создание инфраструктуры, а также обучение управленческой команды региона и предпринимателей.
Программа позволяет не только обеспечивать поставки продукции югорских производителей за рубеж, но и обучать компании, не занятые экспортом, основам ведения внешнеэкономической деятельности. В числе мер — помощь в развитии деловых связей и экспорт через каналы электронной торговли, в том числе для молодежного предпринимательства.
