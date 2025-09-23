23 сентября 2025

Самолет Иркутск — Санкт-Петербург сел в аэропорту Нижневартовска

Самолет из Иркутска в Санкт-Петербург совершил посадку в Нижневартовске
Самолет из Иркутска в Санкт-Петербург совершил посадку в Нижневартовске

Авиарейс, следующий по маршруту из Иркутска в Санкт-Петербург, сел в аэропорту Нижневартовска, сообщается на сайте Flightradar24. В справочной службе журналисту URA.RU сообщили, что посадка произошла плановая посадка.

«[Прилет из ] Нижневартовска. Аэрофлот A320. Ожидается в 16:38», — сообщается на сайте аэропорта.

В справочной аэропорта Нижневартовска журналисту URA.RU пояснили, что самолет из Иркутска действительно сделал посадку. Однако это был запланированный рейс. При этом на онлайн-табло не указана пересадка в Югре, однако в справочной пояснили, что корректировки полетов могут приходить внепланово и их не успевают указывать на сайте. В аэропорту Пулково журналисту агентства пояснили, что рейс прямой и прибытие самолета ожидается по расписанию.

Ранее URA.RU писало, что в аэропорту Санкт-Петербурга «Пулково» отменили утренний рейс до Нижневартовска. Как сообщили в справочной, отмена рейса связана с решением авиакомпании.

