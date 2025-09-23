В ХМАО суд арестовал участника массовой драки на парковке

Нефтеюганский городской суд оштрафовал одного из участников массовой драки на парковке в микрорайоне 11В. Еще пять фигурантов получили административные штрафы.
«Суд вынес решение по административным протоколам, составленным в отношении нарушителей по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Пятеро участников получили наказание в виде штрафа. Один из нарушителей был приговорен к административному аресту сроком на сутки», — сообщили в пресс-службе судов.
В сентябре в полицию Нефтеюганска поступило сообщение о массовой драке на парковке в микрорайоне 11В. Сотрудники оперативно установили всех участников потасовки и доставили в отдел для выяснения обстоятельств. Сама драка попала на камеру видеонаблюдения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!