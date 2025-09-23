23 сентября 2025

В ХМАО суд арестовал участника массовой драки на парковке

Суд на сутки арестовал участника массовой драки на парковке в Нефтеюганске
Суд на сутки арестовал участника массовой драки на парковке в Нефтеюганске

Нефтеюганский городской суд оштрафовал одного из участников массовой драки на парковке в микрорайоне 11В. Еще пять фигурантов получили административные штрафы.

«Суд вынес решение по административным протоколам, составленным в отношении нарушителей по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Пятеро участников получили наказание в виде штрафа. Один из нарушителей был приговорен к административному аресту сроком на сутки», — сообщили в пресс-службе судов.

В сентябре в полицию Нефтеюганска поступило сообщение о массовой драке на парковке в микрорайоне 11В. Сотрудники оперативно установили всех участников потасовки и доставили в отдел для выяснения обстоятельств. Сама драка попала на камеру видеонаблюдения.

