«Дочка» «Сургутнефтегаза» объяснилась за АЗС, где не доливали бензин

Компания «Калининграднефтепродукт» («дочка» ПАО «Сургутнефтегаз» из ХМАО) прокомментировала результаты проверки Росстандарта, где на автозаправке выявили нарушение. Топливная колонка на АЗС исправна, а Росстандарт предупредил лишь о возможной угрозе недолива топлива при продаже до двух литров бензина, объяснили корреспонденту URA.RU представители предприятия.
«Фактов недолива топлива и эксплуатации неисправного оборудования на АЗС № 53 установлено не было. Колонки своевременно проходят поверку, признаны исправными и пригодными к эксплуатации. Предостережение Росстандарта касалось лишь возможной угрозы при отпуске минимальной дозы топлива — двух литров, однако отпуск в таком объеме на практике не осуществляется», — говорится в ответе компании.
В «Калининграднефтепродукте» подчеркнули, что топливораздаточные колонки на АЗС проверяются ежемесячно. Используемое оборудование зарегистрировано в государственном реестре средств измерений и соответствуют всем стандартам.
Агентство URA.RU направило запрос в ЦМТУ Росстандарта с просьбой уточнить результаты проверки. На момент публикации новости ответ не поступил.
Ранее URA.RU писало, что Росстандарт зафиксировал нарушение на АЗС «Сургутнефтегаза». Колонка на заправке не соответствовала метрологическим требованиям по минимальной дозе топлива.
