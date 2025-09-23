23 сентября 2025

Суд ХМАО арестовал водителя, ударившего головой сотрудника ДПС

Суд арестовал югорчанина на семь суток за нападение на полицейского
Суд арестовал югорчанина на семь суток за нападение на полицейского

Нижневартовский городской суд на семь суток оштрафовал югорчанина, который ударил головой сотрудника ДПС. Мужчина был задержан полицией за пьяную езду, но отказался подчиниться их требованиям и устроил скандал, сообщает объединенная пресс-служба судов Югры.

«По результатам рассмотрения дела суд признал гражданина виновным в совершении административного правонарушения. Назначенное наказание: арест сроком семь суток», — сообщает пресс-служба.

Сотрудники ГИБДД задержали югорчанина на улице Интернациональной. Мужчина был пьян, однако отказался предъявлять документы, стал оскорблять полицейских, хватать их за форму, а одного из сотрудников ударил головой.

