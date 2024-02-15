В Екатеринбурге под окнами многоэтажки нашли труп парня. Видео

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Новостройки. Екатеринбург, многоэтажка, недвижимость, жилье, новостройка
Труп нашли возле многоэтажки на Рябинина, 18/3 (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на улице Рябинина, 18/3 нашли труп молодого человека. Об этом сообщили очевидцы.

«На улице Рябинина, 18/3 под окнами многоэтажки обнаружили труп молодого парня», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». Очевидцы сообщили, что у него пробита голова и порвана одежда.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Следственный комитет по Свердловской области. Ответ ожидается.

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В Екатеринбурге на улице Рябинина, 18/3 нашли труп молодого человека. Об этом сообщили очевидцы. «На улице Рябинина, 18/3 под окнами многоэтажки обнаружили труп молодого парня», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». Очевидцы сообщили, что у него пробита голова и порвана одежда. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Следственный комитет по Свердловской области. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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