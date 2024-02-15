Происшествия В Екатеринбурге под окнами многоэтажки нашли труп парня. Видео 15 февраля 2024 в 22:34 Размер текста - 17 + Труп нашли возле многоэтажки на Рябинина, 18/3 (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге на улице Рябинина, 18/3 нашли труп молодого человека. Об этом сообщили очевидцы. «На улице Рябинина, 18/3 под окнами многоэтажки обнаружили труп молодого парня», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». Очевидцы сообщили, что у него пробита голова и порвана одежда. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Следственный комитет по Свердловской области. Ответ ожидается. В Екатеринбурге на улице Рябинина, 18/3 нашли труп молодого человека. Об этом сообщили очевидцы. «На улице Рябинина, 18/3 под окнами многоэтажки обнаружили труп молодого парня», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». Очевидцы сообщили, что у него пробита голова и порвана одежда. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Следственный комитет по Свердловской области. Ответ ожидается. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям