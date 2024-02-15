Труп нашли возле многоэтажки на Рябинина, 18/3 (архивное фото)
В Екатеринбурге на улице Рябинина, 18/3 нашли труп молодого человека. Об этом сообщили очевидцы.
«На улице Рябинина, 18/3 под окнами многоэтажки обнаружили труп молодого парня», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». Очевидцы сообщили, что у него пробита голова и порвана одежда.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Следственный комитет по Свердловской области. Ответ ожидается.
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