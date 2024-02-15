Тюменка получила компенсацию за плесень в своей квартире

16 февраля 2024 в 14:54 Размер текста - 17 +

Плесень терроризировала жильцов ЖК «Европейский» Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени жительница ЖК «Европейский» получила компенсацию от компании «Брусника» за плесень в своей квартире. Об этом сообщили в пресс-службе застройщика. «После получения обращения мы сообщили собственнице, что готовы провести все необходимые работы по устранению плесени и причин ее появления. Однако собственница отказалась от этого варианта и предпочла в суде взыскать стоимость работ и провести их самостоятельно. УК выплатила сумму в полном объеме», — сообщили в компании «Брусника». Как стало известно журналистам, тюменка, проживающая в одном из домов ЖК «Европейский», пожаловалась на черную плесень в своей квартире. Женщина обвиняла застройщика в ошибках при строительстве дома, а именно в проблемах гидроизоляции.

В Тюмени жительница ЖК «Европейский» получила компенсацию от компании «Брусника» за плесень в своей квартире. Об этом сообщили в пресс-службе застройщика. «После получения обращения мы сообщили собственнице, что готовы провести все необходимые работы по устранению плесени и причин ее появления. Однако собственница отказалась от этого варианта и предпочла в суде взыскать стоимость работ и провести их самостоятельно. УК выплатила сумму в полном объеме», — сообщили в компании «Брусника». Как стало известно журналистам, тюменка, проживающая в одном из домов ЖК «Европейский», пожаловалась на черную плесень в своей квартире. Женщина обвиняла застройщика в ошибках при строительстве дома, а именно в проблемах гидроизоляции.