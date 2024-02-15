15 февраля 2024

Тюменка получила компенсацию за плесень в своей квартире

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Плесень терроризировала жильцов ЖК «Европейский» Фото:

В Тюмени жительница ЖК «Европейский» получила компенсацию от компании «Брусника» за плесень в своей квартире. Об этом сообщили в пресс-службе застройщика.

«После получения обращения мы сообщили собственнице, что готовы провести все необходимые работы по устранению плесени и причин ее появления. Однако собственница отказалась от этого варианта и предпочла в суде взыскать стоимость работ и провести их самостоятельно. УК выплатила сумму в полном объеме», — сообщили в компании «Брусника».

Как стало известно журналистам, тюменка, проживающая в одном из домов ЖК «Европейский», пожаловалась на черную плесень в своей квартире. Женщина обвиняла застройщика в ошибках при строительстве дома, а именно в проблемах гидроизоляции.

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В Тюмени жительница ЖК «Европейский» получила компенсацию от компании «Брусника» за плесень в своей квартире. Об этом сообщили в пресс-службе застройщика. «После получения обращения мы сообщили собственнице, что готовы провести все необходимые работы по устранению плесени и причин ее появления. Однако собственница отказалась от этого варианта и предпочла в суде взыскать стоимость работ и провести их самостоятельно. УК выплатила сумму в полном объеме», — сообщили в компании «Брусника». Как стало известно журналистам, тюменка, проживающая в одном из домов ЖК «Европейский», пожаловалась на черную плесень в своей квартире. Женщина обвиняла застройщика в ошибках при строительстве дома, а именно в проблемах гидроизоляции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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