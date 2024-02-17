Антонов: США вмешиваются во внутренние дела РФ, используя смерть Навального*

США вмешиваются во внутренние дела РФ, заявил Анатолий Антонов Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ

новость из сюжета Навальный скончался в колонии

Своей реакцией на смерть Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) США вмешиваются во внутренние дела России. С таким заявлением выступил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Налицо очередная попытка вмешаться во внутренние дела РФ. А смерть — лишь повод», — заявил Антонов, его слова приводит пресс-служба посольства в Telegram . Он добавил, что такая политика Штатов неприемлема и было бы лучше, если бы деятели сосредоточились на проблемах своей страны.

По словам Антонова, уход человека из жизни всегда является трагедией и в этом случае важно разобраться в деталях произошедшего. Но американские политики не желают ждать и обвиняют во всем власти России, заключил посол.

Алексей Навальный умер 16 февраля в исправительной колонии №3 в поселке Харп в ЯНАО. Причиной смерти, предварительно, является оторвавшийся тромб. В Лабытнангской городской больнице сообщили, что бригада скорой помощи свыше 30 минут пыталась реанимировать Навального, однако медикам не удалось этого сделать. По факту его смерти будет проведена проверка в исправительной колонии. Она выяснит обстоятельства и причины смерти осужденного. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что РФ должна ответить на «серьезные вопросы» после гибели Навального. О том, как восприняли новость о смерти Навального в России — в материале URA.RU.

*Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов