Антонов: США вмешиваются во внутренние дела РФ, используя смерть Навального*

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, антонов анатолий
США вмешиваются во внутренние дела РФ, заявил Анатолий Антонов Фото:
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Навальный скончался в колонии

Своей реакцией на смерть Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) США вмешиваются во внутренние дела России. С таким заявлением выступил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

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Как Запад отреагировал на смерть Навального*

«Налицо очередная попытка вмешаться во внутренние дела РФ. А смерть — лишь повод», — заявил Антонов, его слова приводит пресс-служба посольства в Telegram. Он добавил, что такая политика Штатов неприемлема и было бы лучше, если бы деятели сосредоточились на проблемах своей страны.

По словам Антонова, уход человека из жизни всегда является трагедией и в этом случае важно разобраться в деталях произошедшего. Но американские политики не желают ждать и обвиняют во всем власти России, заключил посол.

Алексей Навальный умер 16 февраля в исправительной колонии №3 в поселке Харп в ЯНАО. Причиной смерти, предварительно, является оторвавшийся тромб. В Лабытнангской городской больнице сообщили, что бригада скорой помощи свыше 30 минут пыталась реанимировать Навального, однако медикам не удалось этого сделать. По факту его смерти будет проведена проверка в исправительной колонии. Она выяснит обстоятельства и причины смерти осужденного. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что РФ должна ответить на «серьезные вопросы» после гибели Навального. О том, как восприняли новость о смерти Навального в России — в материале URA.RU.

*Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов

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Своей реакцией на смерть Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) США вмешиваются во внутренние дела России. С таким заявлением выступил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. «Налицо очередная попытка вмешаться во внутренние дела РФ. А смерть — лишь повод», — заявил Антонов, его слова приводит пресс-служба посольства в Telegram. Он добавил, что такая политика Штатов неприемлема и было бы лучше, если бы деятели сосредоточились на проблемах своей страны. По словам Антонова, уход человека из жизни всегда является трагедией и в этом случае важно разобраться в деталях произошедшего. Но американские политики не желают ждать и обвиняют во всем власти России, заключил посол. Алексей Навальный умер 16 февраля в исправительной колонии №3 в поселке Харп в ЯНАО. Причиной смерти, предварительно, является оторвавшийся тромб. В Лабытнангской городской больнице сообщили, что бригада скорой помощи свыше 30 минут пыталась реанимировать Навального, однако медикам не удалось этого сделать. По факту его смерти будет проведена проверка в исправительной колонии. Она выяснит обстоятельства и причины смерти осужденного. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что РФ должна ответить на «серьезные вопросы» после гибели Навального. О том, как восприняли новость о смерти Навального в России — в материале URA.RU. *Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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