Фестиваль «Би-2» отменили в Турции вслед за Таиландом

19 февраля 2024 в 14:06 Размер текста - 17 +

Музыкальный фестиваль должен был состояться в конце апреля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В турецком городе Кемер отменили фестиваль российской рок-группы «Би-2». Об этом сообщил telegram-канал Shot. Мероприятие должно было пройти в конце апреля. «Выступление Би-2 в турецком Кемере отменено. Группа собиралась провести там музыкальный фестиваль», — говорится в сообщении. По информации канала, фестиваль «Каникулы с Би-2» планировали провести в пятизвездочном отеле Marti Myra, а билеты с проживанием стоили от 289 до 379 тысяч рублей. Авторы поста связывают отмену мероприятия со скандальной депортацией музыкальной группы из Таиланда. 25 января музыкантов задержали на острове Пхукет. Позже участников группы депортировали в Израиль, хотя изначально из тайского миграционного центра их планировали отправить в РФ.

В турецком городе Кемер отменили фестиваль российской рок-группы «Би-2». Об этом сообщил telegram-канал Shot. Мероприятие должно было пройти в конце апреля. «Выступление Би-2 в турецком Кемере отменено. Группа собиралась провести там музыкальный фестиваль», — говорится в сообщении. По информации канала, фестиваль «Каникулы с Би-2» планировали провести в пятизвездочном отеле Marti Myra, а билеты с проживанием стоили от 289 до 379 тысяч рублей. Авторы поста связывают отмену мероприятия со скандальной депортацией музыкальной группы из Таиланда. 25 января музыкантов задержали на острове Пхукет. Позже участников группы депортировали в Израиль, хотя изначально из тайского миграционного центра их планировали отправить в РФ.