Рыбак из ХМАО выловил огромного окуня в озере. Фото

19 февраля 2024 в 15:00 Размер текста - 17 +

Сургутянин Алексей Попенов поймал окуня весом 1510 граммов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель ХМАО Алексей Попенов поймал окуня весом 1510 граммов на озере Ваштор во время соревнований по рыболовному спорту. Второй этап ловли на блесну со льда прошел накануне в Ханты-Мансийском районе. Главный судья соревнований Александр Зацепин рассказал URA.RU, что выловленный окунь является рекордным за последние три года. «В рамках соревнований, в частности по зимней блесне, это пока что самый крупный окунь. В Ханты-Мансийске занимаемся проведением и организацией соревнований три года», — поделился с агентством Зацепин.



На предыдущем этапе соревнований самого крупного окуня поймал югорчанин Виктор Собакин, вес улова составил 1384 граммов. Новый рекорд, который установил сургутянин Алексей Попенов, отличается от предыдущего на 126 граммов.



В соревнованиях приняли участие 24 человек в категории «спортсмены» и еще 11 любителей. Общий вес уловов превысил 48 килограммов.

Житель ХМАО Алексей Попенов поймал окуня весом 1510 граммов на озере Ваштор во время соревнований по рыболовному спорту. Второй этап ловли на блесну со льда прошел накануне в Ханты-Мансийском районе. Главный судья соревнований Александр Зацепин рассказал URA.RU, что выловленный окунь является рекордным за последние три года. «В рамках соревнований, в частности по зимней блесне, это пока что самый крупный окунь. В Ханты-Мансийске занимаемся проведением и организацией соревнований три года», — поделился с агентством Зацепин. На предыдущем этапе соревнований самого крупного окуня поймал югорчанин Виктор Собакин, вес улова составил 1384 граммов. Новый рекорд, который установил сургутянин Алексей Попенов, отличается от предыдущего на 126 граммов. В соревнованиях приняли участие 24 человек в категории «спортсмены» и еще 11 любителей. Общий вес уловов превысил 48 килограммов.