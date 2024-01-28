28 января 2024
27 января 2024

Житель ХМАО поймал огромного окуня в озере. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Профилактическая акция «Тонкий лед» на озере Шарташ. Екатеринбург, зимняя рыбалка, улов, окунь, рыба, рыбалка
Рыбак из ХМАО поймал окуня весом 1 384 граммов в озере Ваштор Фото:

Житель ХМАО Виктор Собакин поймал окуня весом 1 384 граммов на озере Ваштор во время соревнований по рыболовному спорту. Ловля на блесну со льда прошла накануне в Ханты-Мансийском районе.

«Самую крупную рыбу поймал Собакин Виктор — 1 384 граммов (окунь). Абсолютный рекорд», — говорится в сообщении, опубликованном федерацией рыболовного спорта ХМАО в группе во «ВКонтакте».

В соревнованиях приняли участие 10 команд из ХМАО. В командном зачете победу одержали рыбаки из Сургута, их суммарный улов составил более 11 килограммов.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО поймали больших щук в местных водоемах. Один из них решил удивить возлюбленную и выложил ее имя уловом.

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Житель ХМАО Виктор Собакин поймал окуня весом 1 384 граммов на озере Ваштор во время соревнований по рыболовному спорту. Ловля на блесну со льда прошла накануне в Ханты-Мансийском районе. «Самую крупную рыбу поймал Собакин Виктор — 1 384 граммов (окунь). Абсолютный рекорд», — говорится в сообщении, опубликованном федерацией рыболовного спорта ХМАО в группе во «ВКонтакте». В соревнованиях приняли участие 10 команд из ХМАО. В командном зачете победу одержали рыбаки из Сургута, их суммарный улов составил более 11 килограммов. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО поймали больших щук в местных водоемах. Один из них решил удивить возлюбленную и выложил ее имя уловом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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