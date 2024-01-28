Житель ХМАО поймал огромного окуня в озере. Фото

29 января 2024 в 15:41 Размер текста - 17 +

Рыбак из ХМАО поймал окуня весом 1 384 граммов в озере Ваштор Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Житель ХМАО Виктор Собакин поймал окуня весом 1 384 граммов на озере Ваштор во время соревнований по рыболовному спорту. Ловля на блесну со льда прошла накануне в Ханты-Мансийском районе. «Самую крупную рыбу поймал Собакин Виктор — 1 384 граммов (окунь). Абсолютный рекорд», — говорится в сообщении, опубликованном федерацией рыболовного спорта ХМАО в группе во «ВКонтакте».



В соревнованиях приняли участие 10 команд из ХМАО. В командном зачете победу одержали рыбаки из Сургута, их суммарный улов составил более 11 килограммов.



Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО поймали больших щук в местных водоемах. Один из них решил удивить возлюбленную и выложил ее имя уловом.

Житель ХМАО Виктор Собакин поймал окуня весом 1 384 граммов на озере Ваштор во время соревнований по рыболовному спорту. Ловля на блесну со льда прошла накануне в Ханты-Мансийском районе. «Самую крупную рыбу поймал Собакин Виктор — 1 384 граммов (окунь). Абсолютный рекорд», — говорится в сообщении, опубликованном федерацией рыболовного спорта ХМАО в группе во «ВКонтакте». В соревнованиях приняли участие 10 команд из ХМАО. В командном зачете победу одержали рыбаки из Сургута, их суммарный улов составил более 11 килограммов. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО поймали больших щук в местных водоемах. Один из них решил удивить возлюбленную и выложил ее имя уловом.