Житель ХМАО Виктор Собакин поймал окуня весом 1 384 граммов на озере Ваштор во время соревнований по рыболовному спорту. Ловля на блесну со льда прошла накануне в Ханты-Мансийском районе.
«Самую крупную рыбу поймал Собакин Виктор — 1 384 граммов (окунь). Абсолютный рекорд», — говорится в сообщении, опубликованном федерацией рыболовного спорта ХМАО в группе во «ВКонтакте».
В соревнованиях приняли участие 10 команд из ХМАО. В командном зачете победу одержали рыбаки из Сургута, их суммарный улов составил более 11 килограммов.
Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО поймали больших щук в местных водоемах. Один из них решил удивить возлюбленную и выложил ее имя уловом.
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