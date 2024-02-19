Учреждение мэрии Перми прекращает выдачу архивных документов

Пермяки с 1 июня не смогут получить в городском архиве справки и выписки
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Архив Президентского центра Б.Н. Ельцина. Екатеринбург, архив
Запросить архивные документы можно будет в отделениях МФЦ или на портале «Госуслуги» Фото:

В Перми муниципальное учреждение «Архив города Перми» прекращает выдачу архивных справок, выписок и копий. С 1 июня запросить указанные документы можно будет в отделения МФЦ или на портале «Госуслуги». Информация размещена на сайте администрации города.

«С 1 июня в архиве города Перми закрывается личный прием граждан для подачи заявлений о предоставлении архивных справок, архивных выписок и архивных копий. Уже сейчас жители могут подавать заявление на предоставление указанной услуги через портал „Госуслуги“, либо обратиться в отделения МФЦ», — указано на сайте мэрии.

До закрытия личного приема (31 мая) в городском архиве пермяки смогут воспользоваться гостевым компьютером, направив свое заявление на получение архивных документов через портал «Госуслуги». Срок исполнения по таким заявлениям уменьшен до 20 календарных дней.

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В Перми муниципальное учреждение «Архив города Перми» прекращает выдачу архивных справок, выписок и копий. С 1 июня запросить указанные документы можно будет в отделения МФЦ или на портале «Госуслуги». Информация размещена на сайте администрации города. «С 1 июня в архиве города Перми закрывается личный прием граждан для подачи заявлений о предоставлении архивных справок, архивных выписок и архивных копий. Уже сейчас жители могут подавать заявление на предоставление указанной услуги через портал „Госуслуги“, либо обратиться в отделения МФЦ», — указано на сайте мэрии. До закрытия личного приема (31 мая) в городском архиве пермяки смогут воспользоваться гостевым компьютером, направив свое заявление на получение архивных документов через портал «Госуслуги». Срок исполнения по таким заявлениям уменьшен до 20 календарных дней.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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