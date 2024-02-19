Учреждение мэрии Перми прекращает выдачу архивных документов

В Перми муниципальное учреждение «Архив города Перми» прекращает выдачу архивных справок, выписок и копий. С 1 июня запросить указанные документы можно будет в отделения МФЦ или на портале «Госуслуги». Информация размещена на сайте администрации города.
«С 1 июня в архиве города Перми закрывается личный прием граждан для подачи заявлений о предоставлении архивных справок, архивных выписок и архивных копий. Уже сейчас жители могут подавать заявление на предоставление указанной услуги через портал „Госуслуги“, либо обратиться в отделения МФЦ», — указано на сайте мэрии.
До закрытия личного приема (31 мая) в городском архиве пермяки смогут воспользоваться гостевым компьютером, направив свое заявление на получение архивных документов через портал «Госуслуги». Срок исполнения по таким заявлениям уменьшен до 20 календарных дней.
Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.