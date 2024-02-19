Жителей Челябинской области возмутило отношение медперсонала к двухлетней девочке из дома малютки, которую привезли в больницу поселка Потанино в Копейске. Видео с ребенком, которого закрыли в одиночестве в больничной палате, разместили очевидцы в соцсетях.
«В Потанино в детском педиатрическом отделении лежит девочка, два года, из дома малютки. Она находится одна в большой палате без присмотра», — сообщили очевидцы в сообществе «Подслушано Копейск» в соцсети «ВКонтакте».
Родители других детей рассказали, что к ребенку их не пускают, играть и передавать еду малышке запретили. По их словам, девочка закрыта весь день и сама находит себе занятие, переворачивая постельное белье и таская стулья по больничной палате. В пресс-службе регионального минздрава URA.RU ответили, что сопровождением сирот занимаются специалисты социальной защиты. В пресс-службе областного минсоца на запрос URA.RU к моменту публикации новости не ответили.
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