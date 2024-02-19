19 февраля 2024

Челябинцев возмутило отношение врачей к двухлетней сироте. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Детская поликлиника. Курган, ребенок, медосмотр, дети, детская поликлиника, педиатр
Ребенка закрыли одного в больничной палате Фото:

Жителей Челябинской области возмутило отношение медперсонала к двухлетней девочке из дома малютки, которую привезли в больницу поселка Потанино в Копейске. Видео с ребенком, которого закрыли в одиночестве в больничной палате, разместили очевидцы в соцсетях.

«В Потанино в детском педиатрическом отделении лежит девочка, два года, из дома малютки. Она находится одна в большой палате без присмотра», — сообщили очевидцы в сообществе «Подслушано Копейск» в соцсети «ВКонтакте».

Родители других детей рассказали, что к ребенку их не пускают, играть и передавать еду малышке запретили. По их словам, девочка закрыта весь день и сама находит себе занятие, переворачивая постельное белье и таская стулья по больничной палате. В пресс-службе регионального минздрава URA.RU ответили, что сопровождением сирот занимаются специалисты социальной защиты. В пресс-службе областного минсоца на запрос URA.RU к моменту публикации новости не ответили.

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Жителей Челябинской области возмутило отношение медперсонала к двухлетней девочке из дома малютки, которую привезли в больницу поселка Потанино в Копейске. Видео с ребенком, которого закрыли в одиночестве в больничной палате, разместили очевидцы в соцсетях. «В Потанино в детском педиатрическом отделении лежит девочка, два года, из дома малютки. Она находится одна в большой палате без присмотра», — сообщили очевидцы в сообществе «Подслушано Копейск» в соцсети «ВКонтакте». Родители других детей рассказали, что к ребенку их не пускают, играть и передавать еду малышке запретили. По их словам, девочка закрыта весь день и сама находит себе занятие, переворачивая постельное белье и таская стулья по больничной палате. В пресс-службе регионального минздрава URA.RU ответили, что сопровождением сирот занимаются специалисты социальной защиты. В пресс-службе областного минсоца на запрос URA.RU к моменту публикации новости не ответили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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