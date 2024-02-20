Челябинец поджег дом ушедшей от него жены, пытаясь ее убить

20 февраля 2024 в 14:59 Размер текста - 17 +

Мужчина был оперативно задержан Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Троицке (Челябинская область) местный житель поджег дом ушедшей от него жены, пытаясь ее убить. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, в настоящее время в его отношении возбуждено уголовное дело по факту покушения. «Отношения между парой не сложились. Женщина ушла от мужчины, и он решил отомстить ей. Он пришел к ее дому и бросил в него бутылку с зажигательной смесью. Он хотел убить ее, но женщины в тот момент в доме не оказалось», — рассказал источник. После поджога мужчина скрылся. Но, как сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии региона, спустя уже 20 минут его задержали патрульные, которые получили на него ориентировку. Он сознался в содеянном. URA.RU связалось с пресс-службой СУ СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

В Троицке (Челябинская область) местный житель поджег дом ушедшей от него жены, пытаясь ее убить. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, в настоящее время в его отношении возбуждено уголовное дело по факту покушения. «Отношения между парой не сложились. Женщина ушла от мужчины, и он решил отомстить ей. Он пришел к ее дому и бросил в него бутылку с зажигательной смесью. Он хотел убить ее, но женщины в тот момент в доме не оказалось», — рассказал источник. После поджога мужчина скрылся. Но, как сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии региона, спустя уже 20 минут его задержали патрульные, которые получили на него ориентировку. Он сознался в содеянном. URA.RU связалось с пресс-службой СУ СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.