Челябинец поджег дом ушедшей от него жены, пытаясь ее убить

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд над Ведерниковым. Челябинск., браслеты, руки, наручники
Мужчина был оперативно задержан Фото:

В Троицке (Челябинская область) местный житель поджег дом ушедшей от него жены, пытаясь ее убить. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, в настоящее время в его отношении возбуждено уголовное дело по факту покушения.

«Отношения между парой не сложились. Женщина ушла от мужчины, и он решил отомстить ей. Он пришел к ее дому и бросил в него бутылку с зажигательной смесью. Он хотел убить ее, но женщины в тот момент в доме не оказалось», — рассказал источник.

После поджога мужчина скрылся. Но, как сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии региона, спустя уже 20 минут его задержали патрульные, которые получили на него ориентировку. Он сознался в содеянном.

URA.RU связалось с пресс-службой СУ СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

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В Троицке (Челябинская область) местный житель поджег дом ушедшей от него жены, пытаясь ее убить. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, в настоящее время в его отношении возбуждено уголовное дело по факту покушения. «Отношения между парой не сложились. Женщина ушла от мужчины, и он решил отомстить ей. Он пришел к ее дому и бросил в него бутылку с зажигательной смесью. Он хотел убить ее, но женщины в тот момент в доме не оказалось», — рассказал источник. После поджога мужчина скрылся. Но, как сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии региона, спустя уже 20 минут его задержали патрульные, которые получили на него ориентировку. Он сознался в содеянном. URA.RU связалось с пресс-службой СУ СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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