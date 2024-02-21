В Магнитогорске изъяли двух детей у матери, устраивающей пьяные драки. Видео

21 февраля 2024 в 15:12 Размер текста - 17 +

Пьяные дебоши на глазах у детей стали регулярными Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, изъяли двух детей у матери, которая регулярно устраивала пьяные драки. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Магнитогорску. Информацию о дебошах сообщили соседи неблагополучной семьи. «Инспекторы по делам несовершеннолетних Отдела полиции „Правобережный“ УМВД России по Магнитогорску и представители системы профилактики незамедлительно выехали по указанному адресу. Прибыв на место, полицейские выявили нарушение прав несовершеннолетних. Дети помещены в социально-реабилитационный центр», — сообщили в пресс-службе ведомства. В ведомстве уточнили, что с матерью будет организована вся необходимая работа в рамках законодательства. Как сообщили соседи этой семьи, женщина регулярно устраивала в своей квартире попойки, приглашая многочисленных гостей. По их словам, такие мероприятия нередко заканчивались драками на глазах у детей.

В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, изъяли двух детей у матери, которая регулярно устраивала пьяные драки. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Магнитогорску. Информацию о дебошах сообщили соседи неблагополучной семьи. «Инспекторы по делам несовершеннолетних Отдела полиции „Правобережный“ УМВД России по Магнитогорску и представители системы профилактики незамедлительно выехали по указанному адресу. Прибыв на место, полицейские выявили нарушение прав несовершеннолетних. Дети помещены в социально-реабилитационный центр», — сообщили в пресс-службе ведомства. В ведомстве уточнили, что с матерью будет организована вся необходимая работа в рамках законодательства. Как сообщили соседи этой семьи, женщина регулярно устраивала в своей квартире попойки, приглашая многочисленных гостей. По их словам, такие мероприятия нередко заканчивались драками на глазах у детей.