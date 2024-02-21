В Магнитогорске изъяли двух детей у матери, устраивающей пьяные драки. Видео

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Пьяные дебоши на глазах у детей стали регулярными Фото:

В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, изъяли двух детей у матери, которая регулярно устраивала пьяные драки. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Магнитогорску. Информацию о дебошах сообщили соседи неблагополучной семьи.

«Инспекторы по делам несовершеннолетних Отдела полиции „Правобережный“ УМВД России по Магнитогорску и представители системы профилактики незамедлительно выехали по указанному адресу. Прибыв на место, полицейские выявили нарушение прав несовершеннолетних. Дети помещены в социально-реабилитационный центр», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве уточнили, что с матерью будет организована вся необходимая работа в рамках законодательства. Как сообщили соседи этой семьи, женщина регулярно устраивала в своей квартире попойки, приглашая многочисленных гостей. По их словам, такие мероприятия нередко заканчивались драками на глазах у детей.

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В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, изъяли двух детей у матери, которая регулярно устраивала пьяные драки. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Магнитогорску. Информацию о дебошах сообщили соседи неблагополучной семьи. «Инспекторы по делам несовершеннолетних Отдела полиции „Правобережный“ УМВД России по Магнитогорску и представители системы профилактики незамедлительно выехали по указанному адресу. Прибыв на место, полицейские выявили нарушение прав несовершеннолетних. Дети помещены в социально-реабилитационный центр», — сообщили в пресс-службе ведомства. В ведомстве уточнили, что с матерью будет организована вся необходимая работа в рамках законодательства. Как сообщили соседи этой семьи, женщина регулярно устраивала в своей квартире попойки, приглашая многочисленных гостей. По их словам, такие мероприятия нередко заканчивались драками на глазах у детей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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