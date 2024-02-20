Власти выделяют десятки миллионов рублей на пермский летний фестиваль

На проведение пермского фестиваля «Город встреч» будет выделено 154,4 млн рублей

21 февраля 2024 в 14:53 Размер текста - 17 +

В 2023 году в фестивале участвовали сотни артистов и десятки тысяч зрителей Фото: Сергей Русанов © URA.RU В 2024 году на проведение в Перми фестиваля «Город встреч» из регионального бюджета будет выделено 154,4 млн рублей. Эту субсидию предоставят АНО «Агентство новых технологий». «На проведение фестиваля „Город встреч“ в Прикамье из регионального бюджета выделят грант в форме субсидии в размере 154,4 млн рублей. Субсидию выделят АНО „Агентство новых технологий“. Именно эта некоммерческая организация, учрежденная региональным минкультом, проводила „Город встреч“ в 2023 году», — сообщил «Коммерсант-Пермь» со ссылкой на пояснительную записку к законопроекту о внесении изменений в бюджет региона. Фестиваль «Город встреч» проходил в Перми летом 2023 года. Он представлял собой 10 культурных мероприятий. Финальным стало гало-шоу «Ночь города», в котором приняли участие более 300 артистов и 120 тысяч зрителей.

В 2024 году на проведение в Перми фестиваля «Город встреч» из регионального бюджета будет выделено 154,4 млн рублей. Эту субсидию предоставят АНО «Агентство новых технологий». «На проведение фестиваля „Город встреч“ в Прикамье из регионального бюджета выделят грант в форме субсидии в размере 154,4 млн рублей. Субсидию выделят АНО „Агентство новых технологий“. Именно эта некоммерческая организация, учрежденная региональным минкультом, проводила „Город встреч“ в 2023 году», — сообщил «Коммерсант-Пермь» со ссылкой на пояснительную записку к законопроекту о внесении изменений в бюджет региона. Фестиваль «Город встреч» проходил в Перми летом 2023 года. Он представлял собой 10 культурных мероприятий. Финальным стало гало-шоу «Ночь города», в котором приняли участие более 300 артистов и 120 тысяч зрителей.