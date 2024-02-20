20 февраля 2024

Власти выделяют десятки миллионов рублей на пермский летний фестиваль

На проведение пермского фестиваля «Город встреч» будет выделено 154,4 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Фестиваль «Ночь города». 300 лет Перми. Пермь, цирковое представление
В 2023 году в фестивале участвовали сотни артистов и десятки тысяч зрителей Фото:

В 2024 году на проведение в Перми фестиваля «Город встреч» из регионального бюджета будет выделено 154,4 млн рублей. Эту субсидию предоставят АНО «Агентство новых технологий».

«На проведение фестиваля „Город встреч“ в Прикамье из регионального бюджета выделят грант в форме субсидии в размере 154,4 млн рублей. Субсидию выделят АНО „Агентство новых технологий“. Именно эта некоммерческая организация, учрежденная региональным минкультом, проводила „Город встреч“ в 2023 году», — сообщил «Коммерсант-Пермь» со ссылкой на пояснительную записку к законопроекту о внесении изменений в бюджет региона.

Фестиваль «Город встреч» проходил в Перми летом 2023 года. Он представлял собой 10 культурных мероприятий. Финальным стало гало-шоу «Ночь города», в котором приняли участие более 300 артистов и 120 тысяч зрителей.

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В 2024 году на проведение в Перми фестиваля «Город встреч» из регионального бюджета будет выделено 154,4 млн рублей. Эту субсидию предоставят АНО «Агентство новых технологий». «На проведение фестиваля „Город встреч“ в Прикамье из регионального бюджета выделят грант в форме субсидии в размере 154,4 млн рублей. Субсидию выделят АНО „Агентство новых технологий“. Именно эта некоммерческая организация, учрежденная региональным минкультом, проводила „Город встреч“ в 2023 году», — сообщил «Коммерсант-Пермь» со ссылкой на пояснительную записку к законопроекту о внесении изменений в бюджет региона. Фестиваль «Город встреч» проходил в Перми летом 2023 года. Он представлял собой 10 культурных мероприятий. Финальным стало гало-шоу «Ночь города», в котором приняли участие более 300 артистов и 120 тысяч зрителей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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