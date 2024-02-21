Жители Лысьвы остались без единственного в городе бассейна. Видео

22 февраля 2024 в 02:16 Размер текста - 17 +

Пермяки остались без бассейна из-за протечки кровли Фото: Илья Московец © URA.RU В Лысьве (Пермский край) уже несколько лет не работает городской бассейн из-за протекающей крыши. Информация об этом опубликована в группе реготделения «Народного фронта» в соцсети «ВКонтакте». «Спорткомплексу „Юность“ в Лысьве, в состав которого входят бассейн и оздоровительный центр, требуется ремонт кровли. Для занятий спортом жители вынуждены уже несколько лет возить детей в другие населенные пункты», — говорится в сообщении общественников. Представители мэрии Лысьвы пояснили в ответе, что ремонт кровли не смогли начать из-за подорожания строительных работ. Они добавили, что сначала цена ремонта выросла с 59-ти до 96 млн рублей. Затем был проведен пересчет сметной стоимости проекта, на сегодня она составляет 119 млн рублей. По данным представителей городской администрации, аукцион по поиску подрядчика запланирован на 2024 год. Ремонт будет проводиться в теплое время года, подчеркнули сотрудники мэрии.

В Лысьве (Пермский край) уже несколько лет не работает городской бассейн из-за протекающей крыши. Информация об этом опубликована в группе реготделения «Народного фронта» в соцсети «ВКонтакте». «Спорткомплексу „Юность“ в Лысьве, в состав которого входят бассейн и оздоровительный центр, требуется ремонт кровли. Для занятий спортом жители вынуждены уже несколько лет возить детей в другие населенные пункты», — говорится в сообщении общественников. Представители мэрии Лысьвы пояснили в ответе, что ремонт кровли не смогли начать из-за подорожания строительных работ. Они добавили, что сначала цена ремонта выросла с 59-ти до 96 млн рублей. Затем был проведен пересчет сметной стоимости проекта, на сегодня она составляет 119 млн рублей. По данным представителей городской администрации, аукцион по поиску подрядчика запланирован на 2024 год. Ремонт будет проводиться в теплое время года, подчеркнули сотрудники мэрии.