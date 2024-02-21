21 февраля 2024

Глава полиции Нижневартовска заявил о дефиците сотрудников

© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция и ДПС. Тюмень, полицейские, полиция, сотрудники полиции
В полиции не хватает 156 сотрудников Фото:

В УМВД по Нижневартовску не хватает 156 сотрудников. Об этом рассказал глава местной полиции Фанис Хаматов на заседании городской думы.

«Поставленные перед нами задачи [в 2023 году] решались в условиях возросшей нагрузки, связанной в том числе со значительным некомплектом. По итогам года он составлял 156 человек с учетом аттестованного личного состава и вольнонаемных работников», — рассказал Фанис Хаматов.

Несмотря на то, что полицейские несут службу в непростых условиях, им удалось обеспечить контроль за оперативной обстановкой в Нижневартовске и улучшить результаты деятельности по ряду направлений, отметил Фанис Хаматов. Например, раскрываемость по ряду тяжких и особо тяжких преступлений составляет 100%. Также УМВД Нижневартовска заняло второе рейтинговое место среди 20 территориальных органов Югры по итогам 2023 года.

Ранее глава УМВД ХМАО заявлял о дефиците кадров в полиции. В ведомстве не хватает более 900 сотрудников.

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В УМВД по Нижневартовску не хватает 156 сотрудников. Об этом рассказал глава местной полиции Фанис Хаматов на заседании городской думы. «Поставленные перед нами задачи [в 2023 году] решались в условиях возросшей нагрузки, связанной в том числе со значительным некомплектом. По итогам года он составлял 156 человек с учетом аттестованного личного состава и вольнонаемных работников», — рассказал Фанис Хаматов. Несмотря на то, что полицейские несут службу в непростых условиях, им удалось обеспечить контроль за оперативной обстановкой в Нижневартовске и улучшить результаты деятельности по ряду направлений, отметил Фанис Хаматов. Например, раскрываемость по ряду тяжких и особо тяжких преступлений составляет 100%. Также УМВД Нижневартовска заняло второе рейтинговое место среди 20 территориальных органов Югры по итогам 2023 года. Ранее глава УМВД ХМАО заявлял о дефиците кадров в полиции. В ведомстве не хватает более 900 сотрудников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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