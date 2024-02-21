Глава полиции Нижневартовска заявил о дефиците сотрудников

22 февраля 2024 в 16:15 Размер текста - 17 +

В полиции не хватает 156 сотрудников Фото: Денис Моргунов © URA.RU В УМВД по Нижневартовску не хватает 156 сотрудников. Об этом рассказал глава местной полиции Фанис Хаматов на заседании городской думы. «Поставленные перед нами задачи [в 2023 году] решались в условиях возросшей нагрузки, связанной в том числе со значительным некомплектом. По итогам года он составлял 156 человек с учетом аттестованного личного состава и вольнонаемных работников», — рассказал Фанис Хаматов. Несмотря на то, что полицейские несут службу в непростых условиях, им удалось обеспечить контроль за оперативной обстановкой в Нижневартовске и улучшить результаты деятельности по ряду направлений, отметил Фанис Хаматов. Например, раскрываемость по ряду тяжких и особо тяжких преступлений составляет 100%. Также УМВД Нижневартовска заняло второе рейтинговое место среди 20 территориальных органов Югры по итогам 2023 года. Ранее глава УМВД ХМАО заявлял о дефиците кадров в полиции. В ведомстве не хватает более 900 сотрудников.

В УМВД по Нижневартовску не хватает 156 сотрудников. Об этом рассказал глава местной полиции Фанис Хаматов на заседании городской думы. «Поставленные перед нами задачи [в 2023 году] решались в условиях возросшей нагрузки, связанной в том числе со значительным некомплектом. По итогам года он составлял 156 человек с учетом аттестованного личного состава и вольнонаемных работников», — рассказал Фанис Хаматов. Несмотря на то, что полицейские несут службу в непростых условиях, им удалось обеспечить контроль за оперативной обстановкой в Нижневартовске и улучшить результаты деятельности по ряду направлений, отметил Фанис Хаматов. Например, раскрываемость по ряду тяжких и особо тяжких преступлений составляет 100%. Также УМВД Нижневартовска заняло второе рейтинговое место среди 20 территориальных органов Югры по итогам 2023 года. Ранее глава УМВД ХМАО заявлял о дефиците кадров в полиции. В ведомстве не хватает более 900 сотрудников.