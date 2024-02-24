В Березово три года течет грязная вода из-под крана
В поселке городского типа Березово (ХМАО) уже несколько лет бежит грязная вода. Сейчас она приобрела черный цвет, рассказал местный житель.
«С лета 2021 года вода ржавая идет», — сообщил мужчина «Муксун.fm». Жители говорят, что она черная, как нефть.
По информации издания, надзорные ведомства знают о проблеме. По их словам, ситуация не связана с коммунальной аварией — дело в старых очистных сооружениях. Сейчас мэрия рассчитывает получить средства на капремонт благодаря участию в регконкурсе инициативных проектов.
URA.RU отправило запрос в администрацию Березовского района. Ответ ожидается.
В Березово три года течет грязная вода из-под крана
Черная вода из-под кранов бежит по причине неисправных очистных сооружений
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