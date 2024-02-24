24 февраля 2024
23 февраля 2024

Жители поселка в ХМАО пожаловались на черную воду из крана. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, опрессовки, ремонт труб, ржавчина, грязная вода
В Березово три года течет грязная вода из-под крана Фото:

В поселке городского типа Березово (ХМАО) уже несколько лет бежит грязная вода. Сейчас она приобрела черный цвет, рассказал местный житель.

«С лета 2021 года вода ржавая идет», — сообщил мужчина «Муксун.fm». Жители говорят, что она черная, как нефть.

По информации издания, надзорные ведомства знают о проблеме. По их словам, ситуация не связана с коммунальной аварией — дело в старых очистных сооружениях. Сейчас мэрия рассчитывает получить средства на капремонт благодаря участию в регконкурсе инициативных проектов.

URA.RU отправило запрос в администрацию Березовского района. Ответ ожидается.

В Березово три года течет грязная вода из-под крана
В Березово три года течет грязная вода из-под крана
Фото:
Черная вода из-под кранов бежит по причине неисправных очистных сооружений
Черная вода из-под кранов бежит по причине неисправных очистных сооружений
Фото:

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В поселке городского типа Березово (ХМАО) уже несколько лет бежит грязная вода. Сейчас она приобрела черный цвет, рассказал местный житель. «С лета 2021 года вода ржавая идет», — сообщил мужчина «Муксун.fm». Жители говорят, что она черная, как нефть. По информации издания, надзорные ведомства знают о проблеме. По их словам, ситуация не связана с коммунальной аварией — дело в старых очистных сооружениях. Сейчас мэрия рассчитывает получить средства на капремонт благодаря участию в регконкурсе инициативных проектов. URA.RU отправило запрос в администрацию Березовского района. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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