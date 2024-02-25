Власти района ХМАО подключились к истории с медвежьей берлогой, которую выкопал экскаватор. Видео

Власти Белоярского района проверяют инцидент с медвежьей берлогой и экскаватором

26 февраля 2024 в 14:22 Размер текста - 17 +

Экскаватор выкопал медвежью берлогу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Власти Белоярского района устроили проверку из-за видео, на котором экскаватор выкопал берлогу с медведями. В соцсетях сообщили, что инцидент произошел рядом с местным поселением Сорум, однако чиновники пока не нашли этому подтверждений. URA.RU также удалось выяснить, что подобное сообщение с тем же самым роликом ранее опубликовали в пабликах Новгородской области. «Сейчас занимаемся, чтобы туда [к Соруму] отправилась природоохранная инспекция, егеря и, возможно, участковый, чтобы понять ситуацию более конкретно», — сообщил URA.RU глава Белоярского района Сергей Маненков. Мэр уточнил, что параллельно власти выясняют возможные детали инцидента у компаний и подрядчиков, которые работают рядом с участком. Среди югорских пабликов видео опубликовали в группе «Типичный Белоярский ХМАО», по информации которого события происходят в Югре. Однако до этого такой же ролик появился в telegram-канале «Великий Новгород с огоньком». По этой версии, инцидент случился рядом с Боровичами в Новгородской области. На самих кадрах видно, как несколько медведей выбегают из сугробов, а рядом лежат обломки деревьев. А автором видеоролика является водитель экскаватора, который потревожил животных. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске медведь навел панику. Тогда на видео попали кадры погони животного за местным жителем. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти Белоярского района устроили проверку из-за видео, на котором экскаватор выкопал берлогу с медведями. В соцсетях сообщили, что инцидент произошел рядом с местным поселением Сорум, однако чиновники пока не нашли этому подтверждений. URA.RU также удалось выяснить, что подобное сообщение с тем же самым роликом ранее опубликовали в пабликах Новгородской области. «Сейчас занимаемся, чтобы туда [к Соруму] отправилась природоохранная инспекция, егеря и, возможно, участковый, чтобы понять ситуацию более конкретно», — сообщил URA.RU глава Белоярского района Сергей Маненков. Мэр уточнил, что параллельно власти выясняют возможные детали инцидента у компаний и подрядчиков, которые работают рядом с участком. Среди югорских пабликов видео опубликовали в группе «Типичный Белоярский ХМАО», по информации которого события происходят в Югре. Однако до этого такой же ролик появился в telegram-канале «Великий Новгород с огоньком». По этой версии, инцидент случился рядом с Боровичами в Новгородской области. На самих кадрах видно, как несколько медведей выбегают из сугробов, а рядом лежат обломки деревьев. А автором видеоролика является водитель экскаватора, который потревожил животных. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске медведь навел панику. Тогда на видео попали кадры погони животного за местным жителем.