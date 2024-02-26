26 февраля 2024

В челябинском районе опровергли информацию об отсутствии педиатров

© Служба новостей «URA.RU»
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Областной центр детской эндокринологии при областной детской клинической больнице. Екатеринбург, ребенок, регистратура, поликлиника, прием у врача, дети, медицина, здравоохранение, детская поликлиника, больница, медик, регистартура
В поселке Рощино полностью укомплектован штат педиаторов Фото:

В поселке Рощино Сосновского района Челябинской области полностью укомплектован штат педиаторов. Об этом заявила URA.RU пресс-секретарь районной больницы села Долгодеревенское после сообщения местной жительницы в соцсетях об отсутствии медиков.

«Численность детского населения, прикрепленного к врачебной амбулатории поселка Рощино — 3150 человек, что соответствует 3,5 педиатрическим участкам. В амбулатории поселка прием детского населения ведут два педиатра, один педиатр на 0,5 ставки и один врач общей практики. Неотложную помощь на дому оказывают два фельдшера», — рассказала URA.RU пресс-секретарь райбольницы.

Жительница Рощино сообщала в соцсетях, что в поселке нет медиков, а за прививками ее вместе с ребенком отправляют в больницу поселка Долгодеревенское. Также она заявила о большой очереди на вакцинацию тривакциной от кори, краснухи и паротита.

«По разнарядке на вакцину против кори, краснухи, паротита (Вактивир) от 31 января 2024 год в Сосновский район направлено 60 доз для вакцинации детей в рамках национального календаря. За 2023 год федеральная поставка вакцин составила 310 единиц на все детское население Сосновского района. Вакцины распределяются по населенным пунктам района пропорционально количеству детского населения, нуждающегося в вакцине», — добавила пресс-секретарь райбольницы.

Ранее URA.RU сообщало о поступлении в регион двух партий тривакцины. Третья партия ожидается в течение марта. Вакцинация от трех инфекций проводится с соблюдением противоэпидемических мер.

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В поселке Рощино Сосновского района Челябинской области полностью укомплектован штат педиаторов. Об этом заявила URA.RU пресс-секретарь районной больницы села Долгодеревенское после сообщения местной жительницы в соцсетях об отсутствии медиков. «Численность детского населения, прикрепленного к врачебной амбулатории поселка Рощино — 3150 человек, что соответствует 3,5 педиатрическим участкам. В амбулатории поселка прием детского населения ведут два педиатра, один педиатр на 0,5 ставки и один врач общей практики. Неотложную помощь на дому оказывают два фельдшера», — рассказала URA.RU пресс-секретарь райбольницы. Жительница Рощино сообщала в соцсетях, что в поселке нет медиков, а за прививками ее вместе с ребенком отправляют в больницу поселка Долгодеревенское. Также она заявила о большой очереди на вакцинацию тривакциной от кори, краснухи и паротита. «По разнарядке на вакцину против кори, краснухи, паротита (Вактивир) от 31 января 2024 год в Сосновский район направлено 60 доз для вакцинации детей в рамках национального календаря. За 2023 год федеральная поставка вакцин составила 310 единиц на все детское население Сосновского района. Вакцины распределяются по населенным пунктам района пропорционально количеству детского населения, нуждающегося в вакцине», — добавила пресс-секретарь райбольницы. Ранее URA.RU сообщало о поступлении в регион двух партий тривакцины. Третья партия ожидается в течение марта. Вакцинация от трех инфекций проводится с соблюдением противоэпидемических мер.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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