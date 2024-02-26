В челябинском районе опровергли информацию об отсутствии педиатров

27 февраля 2024 в 12:19 Размер текста - 17 +

В поселке Рощино полностью укомплектован штат педиаторов Фото: Анна Майорова © URA.RU В поселке Рощино Сосновского района Челябинской области полностью укомплектован штат педиаторов. Об этом заявила URA.RU пресс-секретарь районной больницы села Долгодеревенское после сообщения местной жительницы в соцсетях об отсутствии медиков. «Численность детского населения, прикрепленного к врачебной амбулатории поселка Рощино — 3150 человек, что соответствует 3,5 педиатрическим участкам. В амбулатории поселка прием детского населения ведут два педиатра, один педиатр на 0,5 ставки и один врач общей практики. Неотложную помощь на дому оказывают два фельдшера», — рассказала URA.RU пресс-секретарь райбольницы. Жительница Рощино сообщала в соцсетях, что в поселке нет медиков, а за прививками ее вместе с ребенком отправляют в больницу поселка Долгодеревенское. Также она заявила о большой очереди на вакцинацию тривакциной от кори, краснухи и паротита. «По разнарядке на вакцину против кори, краснухи, паротита (Вактивир) от 31 января 2024 год в Сосновский район направлено 60 доз для вакцинации детей в рамках национального календаря. За 2023 год федеральная поставка вакцин составила 310 единиц на все детское население Сосновского района. Вакцины распределяются по населенным пунктам района пропорционально количеству детского населения, нуждающегося в вакцине», — добавила пресс-секретарь райбольницы. Ранее URA.RU сообщало о поступлении в регион двух партий тривакцины. Третья партия ожидается в течение марта. Вакцинация от трех инфекций проводится с соблюдением противоэпидемических мер. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В поселке Рощино Сосновского района Челябинской области полностью укомплектован штат педиаторов. Об этом заявила URA.RU пресс-секретарь районной больницы села Долгодеревенское после сообщения местной жительницы в соцсетях об отсутствии медиков. «Численность детского населения, прикрепленного к врачебной амбулатории поселка Рощино — 3150 человек, что соответствует 3,5 педиатрическим участкам. В амбулатории поселка прием детского населения ведут два педиатра, один педиатр на 0,5 ставки и один врач общей практики. Неотложную помощь на дому оказывают два фельдшера», — рассказала URA.RU пресс-секретарь райбольницы. Жительница Рощино сообщала в соцсетях, что в поселке нет медиков, а за прививками ее вместе с ребенком отправляют в больницу поселка Долгодеревенское. Также она заявила о большой очереди на вакцинацию тривакциной от кори, краснухи и паротита. «По разнарядке на вакцину против кори, краснухи, паротита (Вактивир) от 31 января 2024 год в Сосновский район направлено 60 доз для вакцинации детей в рамках национального календаря. За 2023 год федеральная поставка вакцин составила 310 единиц на все детское население Сосновского района. Вакцины распределяются по населенным пунктам района пропорционально количеству детского населения, нуждающегося в вакцине», — добавила пресс-секретарь райбольницы. Ранее URA.RU сообщало о поступлении в регион двух партий тривакцины. Третья партия ожидается в течение марта. Вакцинация от трех инфекций проводится с соблюдением противоэпидемических мер.